足(あす)羽(わ)三(さん)山(ざん)

幾層にも折り重ねたバター風味のパイ生地で、甘さ控えめの小豆あんとカスタードを包んだ菓子。

「和洋折衷」のパイまんじゅうとして親しまれている。

食べ応えある「生」タイプも

１９９０年創業の和洋菓子店「花えちぜん」（福井市）の看板商品。創業者が「福井の良さをアピールしたい」と地元の足羽三山（足羽山、八幡山、兎（おさ）越（ごえ）山）の風景をモチーフにした。

「若い人にも食べてもらうきっかけになれば」と２０２４年には「生」タイプを発売した。中身は小豆あんと北海道産の生クリームで、一回り大きくして食べ応えのあるサイズにした。

生クリームの味は「バニラ」「大人キャラメル」「コーヒー」の３種類。香り豊かな風味とふわっとした絶妙な食感が楽しめる。

「孫世代まで長く愛される商品に」

「花えちぜん」社長の吹上瑞枝さん

「菓子は気持ちを伝えたり、人と人をつなげたりしてくれます。生タイプはひんやりしていて、特に暑い時期にぴったり。親世代から孫世代まで、長く愛される商品になってほしいです」

お取り寄せ

８個入り２４６０円（税込み、送料別）。生タイプは５個入り３９８０円（同）。注文はオンラインショップで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。