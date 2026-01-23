『DREAM STAGE』に渋谷凪咲＆菜々緒・中条あやみ・佐野勇斗ら『TOKYO MER』メンバーが出演決定！
中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話ゲストとして、渋谷凪咲が水星（池田エライザ）の元同級生役で登場。さらに『TOKYO MER』シリーズに出演した菜々緒、中条あやみ、佐野勇斗、高杉真宙、宮澤エマが友情出演する。
【写真】『TOKYO MER』メンバーが『DREAM STAGE』の世界に！
本作は、K‐POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語。
渋谷凪咲が演じるのは、7人組ボーイズグループ【NAZE】マネジャー・水星の過去を知る元同級生のレイナ。笑顔で水星との再会を喜ぶレイナはレコード会社に勤めており、【NAZE】のライブイベント出演に喜んで協力するという。大喜びの水星と【NAZE】だったが…。内気で自分に自信を持てなかった水星が、彼女にしかない魅力を吾妻に見いだされ、勇気をもって一歩踏み出す姿を渋谷が演じる。
また、今夏に最新作公開を控える劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』も担当する本作スタッフからの呼び掛けに応じ、『TOKYO MER』シリーズに出演した菜々緒、中条あやみ、佐野勇斗、高杉真宙、宮澤エマが友情出演。水星が【NAZE】の出演イベントを必死に探す中で、キーマンとして登場する。
一方、本作が、日本の最新ドラマや人気バラエティーを編成する韓国発の日本専門チャンネル「チャンネルJ」で放送されるほか、韓国最大級のオンライン動画配信サービス「TVING」、台湾を拠点とする動画配信サービス・friDay VideoとLINE TVで配信、さらに韓国のケーブルテレビチャンネル「tvN」で放送されることも決まった。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。
