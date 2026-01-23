世界最大のプロレス団体「ＷＷＥ」は２１日（日本時間２２日）、公式ＷＥＢなどで昭和の同団体、新日本プロレスなどで活躍したボビー・ダンカンさんが亡くなったことを発表した。８１歳だった。

ＷＷＥは「ボビー・ダンカン・シニアの訃報に接し、深い悲しみに暮れています」と追悼し「テリトリーで最も恐れられた悪役の一人。テキサス州オースティン出身の屈強なカウボーイ。ダンカン氏は、まさに屈指のタフネスでした」とたたえた。

１９４４年８月１４日に生まれテキサス州オースティン出身のダンカンさんは、ウェストテキサス州立大学を卒業。１９６７年にＮＦＬのセントルイス・カージナルスに指名されたが６９年にプロレスラーへ転向。ＷＷＷＦ（現ＷＷＥ）でブルーノ・サンマルチノの世界王座に挑戦。さらにＮＷＡではドリー・ファンク・ジュニアの世界王座に挑戦、ＡＷＡではハルク・ホーガンさんと抗争するなどトップヒールとして活躍した。

息子のボビー・ダンカン・ジュニアもＷＣＷ、全日本プロレスなどで活躍したが２０００年１月に３４歳の若さで亡くなっている。

日本マットには、６９年４月に日本プロレスに初来日。その後、全日本プロレスに参戦したが１９８０年１２月２９日には、ニューヨークのＭＳＧでアントニオ猪木さんのＮＷＦヘビー級王座に挑戦。８１年１月から新日本プロレスに参戦した。

カウボーイスタイルのコスチューム、ファイトスタイルは、全日本、新日本で同時期に来日した大学の後輩でもあるスタン・ハンセンに絶大な影響を与えたと言われている。ＷＷＥは公式ＷＥＢで「ダンカン・シニア氏の家族、友人、ファンに哀悼の意を表します」としのんだ