国技館で発見「え！」「なんて贅沢な」 引退から2か月…自らチケット手売りする親方に驚き
大相撲初場所
大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。会場では、昨年11月に現役引退を発表した元小結の姿も。来年行われる自身の引退相撲のチケットを手売りする様子がファンを驚かせている。
スーツ姿の北陣親方がチケットを両手に持ち、名札をつけて穏やかな笑顔を浮かべている。チケットには「遠藤引退北陣襲名披露大相撲」の文字と親方の写真がプリントされている。親方の指に光る結婚指輪も目を引くシーンだ。
日本相撲協会公式Xが実際の様子を画像で公開。文面で「北陣親方が国技館内でチケットを販売中です」と自ら“手売り”していることを紹介すると、ファンの注目を集めていた。
「オレも買ったよ（友達が北陣親方から直接購入）」
「北陣親方のいでたちに見惚れながら直に買いたいー」
「令和9年って来年？ってことは、遠藤・北陣親方はそれまで髷を結ってるってこと？」
「初場所7日目に観戦に行っておりましたが、国技館内で手売りされているのに気づきませんでした」
「え！ 観戦に行きますので……」
「なんて贅沢な」
35歳の北陣親方は、2013年3月場所で初土俵。最高位は小結で、殊勲賞と敢闘賞を各1度、技能賞を4度受賞した。
（THE ANSWER編集部）