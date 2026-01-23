元モーニング娘。の石川梨華(41)が19日、自身のインスタグラムを更新し41歳の誕生日を迎えたことを伝えた。



【写真】見よ！この美脚 自ら選んだ“大人コーデ”

「ヨンイチ」と題してピンヒールに網タイツを着用した美脚のミニスカドレス姿を公開。「2026.1.19 本日41歳になりました」とコメントした。



「昨年、しじゅうの年はデビュー25周年の年でもあったので 沢山皆さんに会える機会がありました!会いにきてくれてありがとう」と感謝。「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います!」と宣言した。



「40代に突入して私はめっちゃワクワクな日々を過ごしてます!と、同時に若い頃は勢いでやれていた事 ガッツで乗り越えてきた事も今は同じ勢いで、できると思ってチャレンジしても身体は正直です!何回も足腰、メンタルもやられましたｗ」と無理が利かない年齢になったことをしみじみ実感していることも明かした。「なので家事育児はもちろん 体力作りやお仕事など 自分の年齢にあった『ほどほどスタイル』を目標にやっていきたいと思ってます」と説明した。



続けて「今回のバースデーイベントのグッズのテーマは 大人、セクシーをイメージしました ミニスカートに編みタイツにピンヒール めっちゃ大人セクシーでしょ?私がコーディネートしました」と衣装は自らの提案であることも伝えた。



21日には、同日43歳の誕生日を迎えたモー娘。の先輩・矢口真里がMCを務めるTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。誕生日1日違いの2期＆4期メンバーの2ショットを披露した。



（よろず～ニュース編集部）