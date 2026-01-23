¶õ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ´Æ»ë¡¢½Æ¤â·â¤Ä¡Ä¥¤¥é¥ó¤Î¡Ö·ì¤ÎÃÆ°µ¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀÃæ¹ñ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡Ê2¡Ë
¡þ¡ÖÃæ¹ñ¡¦Å·°ÂÌç»ö·ï¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡Äûç¾®Ê¿¥â¥Ç¥ë¡×
¥¤¥é¥óÅö¶É¤Î¡ÖÃæ¹ñ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ§½±¡×¤Ï¡¢¥Ç¥âÄÃ°µµ»½Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢È¿À¯ÉÜÀ¤ÏÀ¤ò°·¤¦À¯ºöÏ©Àþ¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï¡ÖÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥âÄÃ°µ¤ò¼çÆ³¤·¤¿Ãæ³Ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¦¥é¥ê¥¸¥ã¥Ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãºÇ¹âÉ¾µÄ²ñ¡ÊSNSC¡Ë»öÌ³ÁíÄ¹¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà¤ÎÄÃ°µÊý¼°¤Ï1989Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¡¦Å·°ÂÌç»ö·ï¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥ê¥¸¥ã¥Ë»öÌ³ÁíÄ¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿ûç¾®Ê¿»á¤Î1980¡Á90Ç¯Âå¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦Ê¸²½¡¦À¯ºöÏ©Àþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£Å·°ÂÌç»ö·ïÅö»þ¤Îûç¾®Ê¿»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ê¸²½¡¦·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë¼«Í³¤òÍ¿¤¨¡¢³°¸òÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¡¢¸ÉÎ©¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ü»Ò¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÌ©Ãå¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥¤¥é¥ó»ÔÌ±¤Î»ëÀþ¤ÏÊÑ¿ô¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëºÅÎÞÃÆ¤äÃÆ´Ý¡¢ÇúÃÆ¤ÎÁêÅö¿ô¤¬¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦USA¡×¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥é¥ó»ÔÌ±¤ÎÈ¿ÊÆ´¶¾ð¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ù¤¬¡Ê¥Ç¥âÄÃ°µ²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ë¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ô²»¤ä¡¢Ë¤ÃÆ¤Î±ì¡¦ÇËÊÒ¤Î½¤¤¤ÈÆ±°ì»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£