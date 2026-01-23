ウォルト・ディズニーが展開するディズニープラスにて、オリジナルアニメーションシリーズ最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が2026年4月6日より日米同時独占配信されることが決定しました。

世界中で社会現象を巻き起こし続ける「スター・ウォーズ」シリーズにおいて、屈指の人気を誇る悪役キャラクター、モールを主人公に据えた待望の物語が登場します。

怒りと恨みに支配された“稀代の悪党”モールが、再びダブルブレードの赤いライトセーバーを手に銀河を震撼させる、アクション満載の最新作です。

Disney+（ディズニープラス）『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』

配信開始日：2026年4月6日（月）日米同時独占配信

配信プラットフォーム：Disney+（ディズニープラス）

話数：全10話（初回より毎週2話ずつ配信）

ジョージ・ルーカスが生んだ壮大な銀河の物語は、『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』や『マンダロリアン』といった正史と繋がる数々の作品群へと広がり続けています。

この最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』では、ファンから絶大な支持を得るモールを主役として描写。

映画『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』で衝撃的な初登場を果たしたシスの戦士が、再び暗黒の時代の主役として返り咲きます。

最終話となる第10話は、世界中のファンが祝う「スター・ウォーズの日」である5月4日（月・祝）に配信される予定です。

「復讐」と「組織」を巡るダークな物語

この作品の舞台は、『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』の直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代です。

師であったダース・シディアスに見捨てられ、帝国への復讐心に燃えるモールは、帝国の影響が及ばない辺境の惑星で自らの悪の組織を築こうと画策します。

そんな中、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会うことになります。

モールは自らの執念深い復讐を果たすための「弟子」として、そのパダワンを暗黒面へと引き込もうと目論みます。

解禁された特報では、ダブルブレードの赤いライトセーバーをブーメランのように投げ飛ばし、ストームトルーパーを一網打尽にするド迫力のアクションが映し出されています。

かつての師である皇帝に対し、「帝国もやがては崩れ去る」と言い放つモールの姿は、より危険でダークな展開を予感させます。

サム・ウィットワー（モール役声優）インタビュー

「クローン・ウォーズ」以降、長年モールの声を演じているサム・ウィットワーさんは、今作におけるモールの立ち位置について以下のように語ってくださいました。

もちろん今作でも、モールは悪役です。

ジェダイを殺し、仲間を裏切り、復讐と憎しみだけに突き動かされるモールの新たな“悪”の物語に、世界中から熱い注目が集まっています。

かつて身体を真っ二つに斬られながらも強大なフォースで復活を遂げ、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』では犯罪組織のトップとしても姿を見せたモール。

圧倒的な戦闘能力とクールなビジュアルで人々を魅了し続ける“憎悪の化身”が、銀河を漆黒の闇に沈めるべく暗躍する知られざる物語に期待が高まります。

Disney+（ディズニープラス）『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』の紹介でした。

© 2025 Disney and its related entities

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 復讐と憎しみに燃える悪の物語！Disney+『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』 appeared first on Dtimes.