髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

参考：小泉八雲・セツ夫婦も“バズ”っていた？ 『ばけばけ』ふじきみつ彦の絶品の“バカバカしさ”

明治を生きる女性として、これまで対比するかたちで描かれてきたトキ（髙石あかり）、サワ（円井わん）、なみ（さとうほなみ）。制作統括の橋爪國臣によると、サワ役の円井わん、なみ役のさとうほなみは、いずれもヒロインオーディションに参加。ヒロインにはなり得なかったものの、圧倒的な存在感を放っていたという。

橋爪は「円井さんに関しては制作陣、特に監督の村橋（直樹）が昔からずっと好きな役者さんで。どこかで一緒に仕事をしようねと言い続けてきて、なかなか叶わなかった役者さんの一人なんです。オーディションでは最終選考まで残っていただいて、ヒロインの次点には、円井さんの名前を書いて局に提出しました。それくらい芝居が素晴らしくて、今回はヒロインに一番近い立ち位置のキャラクターをお願いすることにしました」と起用の経緯を明かす。

実際に現場で見た円井の芝居を「期待以上」と絶賛し、「円井さんはどちらかというと自家発電する人ではなくて、芝居場に放り込むと、その人をちゃんと生きていける人。誰かとやりとりをさせて、現場の中に佇ませると、すごく味が出てくるんです。そのあたりが今回の作品にも合っていると思うし、髙石さんともいい関係を築いてくれている。本当に素晴らしい役者さんだと思います」と信頼を寄せた。

一方、さとうの芝居にも惹かれるものがあり、オーディション結果を伝える際には「絶対にどこかでキャスティングするので、スケジュールを空けておいてください」と事務所に電話で伝えたと振り返る。

「さとうさんは心の中に抱えている業があって、それをカラッと出すことができる。それがなみにハマると思ってキャスティングしました。彼女自身もとても明るい方で、現場のムードメーカーにもなってくれて。本当にいい役者さんがキャスティングできてよかったです」

なみは完全なオリジナルキャラクターで、モデルとなる人物がいない。そのため、制作陣も最後まで行く末を決めきれないまま、物語を走らせていた。

「脚本のふじきさんとも、『書きながらこの子の将来をどうするか考えていこう』と話していて。遊郭から男性にもらわれて幸せな生活を送る道もあれば、ずっと変わらず遊郭にいる道もある。当時、松江にはやり手の“遊女”もいたので、なみもそうなる可能性はあるよね、と。あるいは、ずっと遊郭にいて、のたれ死ぬような人生かもしれない。本当にいろいろな可能性を残して台本をスタートさせました」

なみの行く末はさとうの芝居に触れる中で定まっていったといい、橋爪は「ふじき（みつ彦）さんはとっても優しい本を書く方なので、『救いがどこかにほしいよね』と。最後は救える人にしたいね、というのが一番でした」とこの結末を選んだ理由を説明する。

「なみは何年も身請けの話が来なかった子だと思うんです。もう30歳を超えていて、当時は23歳を超えたら行き遅れと言われていた時代ですから。でも、あがき続ければ何かあるのかもしれない。そういう少しの希望が見えたらいいなと思いました。（物語として）最後までなみに寄り添えるのであれば絶望でもいいと思いますが、今回はトキの物語でそこまで描けないので、絶望的な結末にはできない。それはさとうさんの芝居を見て思ったことですね」

結果として、なみは結婚を選択。橋爪は「さとうさんからは『おなみも、もっと出してよ』と、すごく言われました（笑）」とやりとりを明かし、「結婚すると天国町から出て行ってしまうので、『寂しい』と何度も言っていましたね」と現場の空気感を伝えた。

一方で気になるのは、サワの今後について。橋爪は「サワに関しても、実は最初に2つの行き先を考えていたんです。“本命”と“対等”のような展開があって、円井さんにも『本命がこうですよ』と話はしていて。でも、最終的にはそうじゃないほうを選びました」と裏話を語る。

「円井さんの芝居を見ていたら、『そうはならないよね、サワって』と、むしろ我々が気づかされたというか。サワが生きている姿を見て、最初に思っていたキャラクターとは違うかたちで脚本を書き進めました。この先でしっかりと描かれるので、ぜひ楽しみにしてもらえたら」

円井とさとうが演じることで、柔軟に変化していった2人の行く末。トキとサワの親友関係も含め、それぞれの今後を見守りたい。（文＝nakamura omame）