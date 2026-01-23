「完璧すぎて鳥肌」「完全にヒーローだ」ダービーで痛恨ミス→ELで鮮烈決勝点！汚名返上の日本代表DFに賛辞殺到！７戦ぶり勝利で逆転突破へ望み
悔しさ溢れるロッテルダム・ダービーから４日。汚名返上の一発が飛び出した。
現地１月22日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、オーストリア王者シュトゥルム・グラーツとホームで対戦。３−０で快勝し、今大会２勝目を挙げた。
エースの上田がコンディション不良から復帰し、日本代表２人が揃って先発したなか、見事に先制点を挙げたのが渡辺だ。直近のスパルタ戦（３−４）では、痛恨のボールロストで失点を招いた28歳のDFは、５分にCKからヘッドで上手く流し込んでみせた。
EL初ゴールであり決勝点をマークした渡辺に対し、賛辞が殺到。SNSに次のような声が続々と上がっている。
「なんてヘッドだ！」
「ヘディングの強さとタイミングが完璧すぎて鳥肌」
「CKからの完璧なヘディング。完全にヒーローだ」
「記念すべきゴールおめでとう、まさに一流のプレー」
「EL初ゴールが決勝点は熱すぎる」
「彼はもっと得点するだろう。ビッグタレントだ」
「CKからの“仕事人ゴール”、DFとしての価値がまた一段上がった」
公式戦７試合ぶりに勝利を掴んだオランダの名門は26位に浮上。ノックアウトフェーズのプレーオフ出場圏内のボーダーラインにいるセルティックとは勝点２差で、逆転での生き残りに望みを繋いだ。今月29日に行なわれる最終節では、８位のベティスと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！上手い！日本代表DFの見事なEL初ゴール
