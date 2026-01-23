遠方からでも行きたいと思う「山口県の道の駅」ランキング！ 2位「長門峡（山口市）」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月3〜5日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「山口県の道の駅」を紹介します！
【14位までの全ランキング結果を見る】
2位：長門峡（山口市）／30票2位は「長門峡（山口市）」でした。長門峡は、美しい渓谷美で知られる山口市の人気観光地で、秋には紅葉スポットとしても有名です。道の駅では、地元の農産物や特産品がそろう直売所や、峡谷散策の拠点としても利用されています。
回答者からは「長門峡の風景や、SLやまぐち号を見たいから、遠方でも訪れたい」（40代女性／長崎県）、「食べ物がおいしそう。阿東の美味しい食べものを堪能したいです」（50代女性／広島県）、「ここでしか買えない美味しい特産品が豊富にある」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
1位：北浦街道 豊北（下関市）／32票1位は「北浦街道 豊北（下関市）」でした。山口県の西端、角島大橋の近くに位置するこの道の駅は、日本海を一望できるロケーションが魅力。新鮮な海産物やご当地グルメが楽しめるレストラン、地元ならではのお土産が充実した施設として多くの人に親しまれています。
回答者のコメントを見ると「角島大橋を一望できるし、イカや地魚を使った地元の海鮮グルメが充実しているので」（50代男性／広島県）、「海沿いの景色が絶景で、SNSなどでもよく話題になる場所だから」（30代男性／富山県）、「海と橋のつくる絶景と新鮮な海産物を楽しめそうだからです」（40代女性／青森県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)