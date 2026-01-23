「結婚したの？」タレント、赤ちゃんを抱く姿に反響「全人類のママだぁ！」「なんて美しい赤ちゃん」
俳優やタレントとして活動する竹内さりあさんは1月20日、自身のInstagramを更新。生まれたばかりのめいとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】竹内さりあ＆かわいい姪のツーショット
この投稿にファンからは、「なんて美しい赤ちゃんなの」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「ママみたい笑」「美しい」「いい笑顔だし、癒やされます」「最高の叔母さんだね！！！」「全人類のママだぁ！」「さりあさんがお母さんに見えちゃうー」などの声が寄せられました。また「結婚したの？」と勘違いする声も上がりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】竹内さりあ＆かわいい姪のツーショット
「姪っ子に初めましてした日」竹内さんは「しゃり叔母ちゃん、姪っ子に初めましてした日の」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目には、新生児を抱く竹内さんの姿が写っています。まるで親子のような雰囲気も。さらに「ちぃーーーちゃい かわちぃ 仲良くしようねぇ」と、めいへの愛情をのぞかせています。
グラビアなどでも活躍竹内さんは俳優やタレントとしての活動以外には、『週刊ヤングマガジン』（講談社）でのグラビア活動や、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で配信されている動画への出演などで知られています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)