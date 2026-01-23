早川みゆき（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ＆デニム姿の“美腹筋”ショットを披露した。

「ギャルパラプラスオフショットシリーズ 載せてない写真たくさんあった」とつづり、ショート丈の淡い紫色のノースリーブにデニム、スニーカー姿で“美腹筋”をあらわにしている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「感謝 元気でました」「めっちゃ可愛い」「スタイル抜群。毎日素敵なみゆきさんですね」「可愛すぎるよ〜」「笑顔が素敵だね」「デニムコーデお似合いで笑顔も素敵で可愛い」「デニム姿たまりません」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。

今月10日の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。

チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。