人気レースクイーンの央川かこ（31）が23日までに自身のインスタグラムを更新。GT500クラス史上初の3連覇パネルを持ったショーパン・ショットを披露した。

「三友商事さまより オゾン空気清浄機BTー180Hの“TGR TEAM au TOM'S 3連覇記念パネル”を作っていただきました」と報告し、ショートパンツ姿でパネルを抱えている写真をアップ。

「アネラちゃんとのツーショット写真でオーダーしたんだけど仕上がりが本当に可愛すぎて ありがたいことに3年連続でパネルを作って頂いていますが、2025年シーズンも素敵なパネルをありがとうございます」とつづった。

25年のスーパーGT500クラスでは、央川担当の1号車au TOM'S GR Supraが最終戦で逆転勝利を飾り、GT500クラス史上初の3連覇でチャンピオンに輝いた。

この投稿にフォロワーらからは「ニットのワンちゃん可愛い」「パネル可愛い〜欲しい」「凄いカッコイイですやん綺麗可愛い」「最強で最高の2人のパネル」「素敵なパネル、カコちゃん可愛く綺麗」「最高すぎます」「美しい」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。