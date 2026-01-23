「put all your eggs in one basket」の意味は？直訳から考えられる？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ひとつのことに全てを賭ける」でした！

「put all your eggs in one basket」は、「ひとつのことに全てを賭ける」という意味。

リスク分散の重要性を伝えたいときに使えるフレーズです。

「Don't put all your eggs in one basket.」

（ひとつのことに全てを賭けてはだめだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。