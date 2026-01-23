「put all your eggs in one basket」の意味は？直訳から考えられる？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「put all your eggs in one basket」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ひとつのことに全てを賭ける」でした！
「put all your eggs in one basket」は、「ひとつのことに全てを賭ける」という意味。
リスク分散の重要性を伝えたいときに使えるフレーズです。
「Don't put all your eggs in one basket.」
（ひとつのことに全てを賭けてはだめだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部