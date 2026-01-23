「東京都庁」の建築家は誰？あなたは即答できますか【平成初期建築】

建築とは、時代と世を反映するものだ。

1990年代の日本は空前のバブル景気、その後のバブル崩壊下にあった。当時の建築界を振り返ると、やはりその世相が浮かび上がってくる。金余り日本に次々に上陸した外国人建築家による派手な造形、円熟期にありながら、それまでとは異質の作品を発表し続けた丹下健三、ポストモダンの旗手・磯崎新、大流行したガラスアトリウムの空間。

そんなキーワードとともに、90年代建築を取り上げ、2026年という現在における意義を問いかけていく。

（撮影／木場龍門）

東京都庁舎

設計／丹下健三 竣工／1991年

丹下健三、円熟期

没後20年以上となる現在も、日本を代表する建築家として語られることの多い丹下健三（1913-2005）。

その代表作には64年の東京オリンピック会場となった「国立代々木競技場体育館」や、同年築の「東京カテドラル聖マリア大聖堂」などが挙げられる。その後70〜80年代も日本の建築界のトップとして活躍を続け、80代を迎えた1990年代になっても、お台場の「フジテレビ本社」ビル、青山通り沿いの「国連大学」など、都市のランドマークとなる作品を次々に発表した。

中でも、91年に竣工した西新宿の「東京都庁舎」は、丹下の円熟期における傑作とされ、超高層ビルの並ぶ西新宿において、今も際立った存在感を発揮している。

90年代というポストモダン時代に丹下が打ち出した超高層は、凹凸のある複雑なデザインで、パリのノートルダム寺院の姿をモチーフにしたものだと言われる。

日本の超高層建築は、68年築の霞ヶ関ビル（高さ147メートル、36階建て）に始まり、70年代には、西新宿にそれを超える高さの超高層ビルが続々と建設されていったが、多くは大手設計組織やゼネコンの設計部のデザインによるものだ。

その中で、この都庁舎は、丹下のような作家性を前面に出して活躍してきた建築家の作品として、それまでの超高層建築とは一線を画すものだった。

バブル期の象徴に

都庁は、1991年というバブル崩壊直後に竣工し、超高層建築としては複雑な形状の外構部に多額のメンテナンス費用がかかることなどで、その後しばらく“バブルの塔”という悪名を負うことにもなった。

公共建築である都庁舎は、自由に見学できる場所が多く、45階にある無料の展望室、第一庁舎32階にある職員食堂など、人気のある施設も来庁者を集めている。

建物内を探索すると、丹下健三作品ならではの建築空間を体感することができるはずだ。

また、都庁竣工の3年後である94年には、都庁舎とは通り一本を隔てた場所に、丹下の設計による超高層「新宿パークタワー」が竣工している。

3つの尖塔が並び立つその姿は、都庁舎とも異なる外観、構成で、日本を代表する建築家が90年代に手がけた超高層作品が並び立つ景観は一見の価値ありだ。

今や、丹下作品としてよりも“都庁”として受け止められることも多い、都庁舎。

それは、この建築が建てられた本来の目的を全うしているということなのだろう。

