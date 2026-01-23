大相撲・浅香山部屋の公式インスタグラムが23日までに更新され、浅香山親方（元大関魁皇）の妻で元女子プロレスラーの西脇充子さんと、女優の飯島直子、立花理佐、桜樹ルイらのショットが公開された。

女将の西脇さんが、11日に東京・新木場1stRINGで開催されたダンプ松本らによる「極悪祭」で撮影したもので、インスタでは「プロレスを引退してからダンプさんの芸能事務所にお世話になり、初めてのお仕事が当時流行っていたVシネマ その時に一緒に出演していたのが飯島直子ちゃん、桜樹ルイちゃんなどなどの女優さん達」「なんと女将！！36年ぶりの再会となりました」などと説明した。

この投稿にフォロワーらからは「かっこいいね」「西脇さん極悪志望でしたもんね」「夢中になって見ていた頃の懐かしいお顔がたくさん」「女将さんのVシネマみましたよー かっこよかったです」「何故充子さんがいらっしゃるのか不思議でしたが、納得です」などの声が寄せられている。

西脇さんは、1990年に22歳の若さで引退し、その後はタレントに転身。99年に魁皇と結婚し、翌00年に魁皇は大関に昇進した。現役時代は力士の夫を支え、引退後は女将として親方をサポートしている。