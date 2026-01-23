女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第80話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第80話は、野津サワ（円井わん）がサロン「白鳥倶楽部」で教員試験の勉強をしていると、松野トキ（郄石あかり）が現れ、再会。サワは素っ気なく「山橋薬舗」を出ていってしまう。その頃、錦織友一（吉沢亮）は県知事・江藤安宗（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる…という展開。

後日、白鳥倶楽部に現れたのは、錦織の友人・庄田多吉（濱正悟）。東京の住まいは引き払い、松江に帰郷。サワと初対面した。ちょうど錦織とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が1階の西洋料理店に。錦織の後任に挙がったのも庄田だった。

26日から第17週「ナント、イウカ。」に入る。

庄田役を演じる濱は第4週・第20話（10月24日）以来12週ぶりの再登場。次週予告。庄田はサワに勉強を教えることになり、蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「あらやだ、何、突然」「これは恋よ、間違いなく恋よ」。トキ＆サワの友情、サワ＆庄田の恋模様が注目される。