女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第80話が放送され、遊女・なみが身請け話を受け入れる姿が描かれた。一方、主人公・松野トキの親友・野津サワは居留守を使い、溝は埋まらぬままだった。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第80話は、野津サワ（円井わん）がサロン「白鳥倶楽部」で教員試験の勉強をしていると、松野トキ（郄石あかり）が現れ、再会。サワは素っ気なく「山橋薬舗」を出ていってしまう。その頃、錦織友一（吉沢亮）は県知事・江藤安宗（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる…という展開。

サワ「戻らん方がよかった？」

トキ「ううん」「ごめん、勉強の邪魔して」

サワ「ううん」「見たよ、新聞。凄いね」

トキ「何か恥ずかしい。こげなことになって」

サワ「私も直に出るけん。正規の教師になって。誰の力も借りず、誰にも頼らず」「やっぱり（勉強に）戻るわ」

トキ「（サワは振り向かず）頑張って。またね！」

英語の勉強中、トキは意気消沈。梶谷吾郎（岩崎う大）も「おトキさんで記事を書くのはしばらく無理ですね」と配慮した。

なみ（さとうほなみ）は身請け話を受諾。「待っちょれ川の向こう側ー！」と両腕を広げて叫んだ。サワを抱き締め「だども、無理に出んでもええと思うよ。そん時が来たら、心が決めてくれるけん」――。

そして白鳥倶楽部に現れたのは、錦織の友人・庄田多吉（濱正悟）。東京の住まいは引き払い、松江に帰郷。サワと初対面した。

トキは天国長屋のサワの家へ。サワの母・野津キヌ（河井青葉）は「お達者そうだね」「おサワ？今日は遅くなるみたいでね」。チラッと家の中を見ると、サワの足。居留守を使われた。トキは「応援しちょると」と伝言を預けた。

久作と新作はスキップができるようになったものの、トキは…。

レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の「ヘブン先生日録」が連日「松江新報」に掲載され、夫妻が“時の人”になる一方、サワ＆なみが“天国長屋”を出られるかも焦点となった今週第16週「カワ、ノ、ムコウ。」。サワ＆なみも明暗が分かれた。

SNS上には「梶谷にも人の心があったか！そして、おなみさん！おめでとうございます」「居留守が隠れ切れない広くないおうち（涙）」「居留守だから伝えられる気持ちもあるだろう」「おトキを羨む自分も、おトキを避ける自分も、頑張っているのに実らないことも、全部おサワの心に溜まっていくの、つらい」「スキップの気分じゃないか」などの声が続出。サワ＆トキの友情は果たして。

26日から第17週「ナント、イウカ。」に入る。