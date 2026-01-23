¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×µÈÂôÎ¼¤ÎÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡Ä¥µ¥ï¤Ë¤Ï½Õ¤¬!?¡ÖÍè½µ¤ÏÊ¿ÏÂ¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè80ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ï¶µ°÷»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤¿¤áÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤ÇÊÙ¶¯Ãæ¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¥µ¥ï¤Ï¤É¤³¤«¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥¤À¤¬¡¢»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤äÅÚ¹¾¡Ê½Å²¬Çù¡Ë¡¢ÌçÏÆ¡ÊµÈÅÄÍÇ¡Ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥µ¥ï¤Ï¶æ³ÚÉô¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¥µ¥ï¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥¤Ë¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤º¤ËÀµµ¬¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ï¿ÈÀÁ¤±¤ò¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¤½¤Îº¢¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸åÇ¤¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¶Ó¿¥¤Î¾¾¹¾Ãæ¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢¾±ÅÄÂ¿µÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¾±ÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¶Ó¿¥¤ÎÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£Íè½µÍ½¹ð¤Î¥µ¥ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Îµ¤»ý¤Á¤âÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ë¤«¤é¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¡¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢Ê¡´ÖÍÍ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡ª¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö¾±ÅÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ê¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¤Ê¡Ë¡×¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡¡ßÀÀµ¸ç¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡¡Åìµþ¤Ç¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬²ñ¤Ã¤¿Êý¡ª¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¾±ÅÄ¤µ¤ó¤Î»ö¤Ï¹¥¤¤¸¤ãÌµ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¶Ó¿¥¡¢¾±ÅÄ´¿·Þ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£»î¸³Íî¤Á¤¿¤È¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡©¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤È¾±ÅÄ¤µ¤ó¤Î»ö¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Çµß¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÎÉâ¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Í½¹ð¤Î¤ª¤Ê¤ß¤µ¤ó¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥¤È¤ª¥µ¥ï¡¢ÃçÎÉ¤¯Îø¥Ð¥Ê¡ª¡©¡×¡Ö¤ª¤µ¤ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â½Õ¤¬Íè¤ë¤Î¤Í¡×¡ÖÍè½µ¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡¢Ê¿ÏÂ¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¤ª¥µ¥ï¡Ä¥¹¥¤¡¼¥Ã¥Á¥ç¥ó¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£