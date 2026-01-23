きょう発売「ハッピーセット」を一足先に開封！ 箱までかわいい『ポムポムプリン』＆『クレしん』全6種〈実物レポ〉
『ポムポムプリン』と『クレヨンしんちゃん』の「ハッピーセット」の第2弾が、1月23日（金）から、全国の「マクドナルド」（一部店舗を除く）で販売。今回「マクドナルド」に特別に商品を借りて、一足先に実物を開封した。箱からかわいい上に、クスッと笑えるユーモアに満ちたラインナップとなっている。
【写真】きょう発売「ハッピーセット」を開封した様子 ポムポムプリンがパカッと開く
■触ってみるのが楽しい！
まずは「ハッピーセット『ポムポムプリン』」の第2弾を紹介。ポムポムプリンをモチーフに、食事・勉強など生活のさまざまなシーンで使えるおもちゃがラインナップとなっており、今回は「とけい型メモスタンド」「ベレー帽じょうぎ」「なかよしフォークスタンド」の3種類が登場する。
「とけい型メモスタンド」は目をつぶった姿、「ベレー帽じょうぎ」は直立する姿、「なかよしフォークスタンド」は座った姿と、それぞれでポーズが異なるがかわいい。
しかも遊び方も面白く、「ベレー帽じょうぎ」はポムポムプリンの帽子部分を上に引き出すと定規が出てくるという仕様だ。
「なかよしフォークスタンド」もケースを開けるとポムポムプリンのお友だち“マフィン”と“スコーン”のフォークが入っているという面白い仕掛け。
「どうやったらパーツが動くのかな？」とあれこれ試してみるのが楽しい上に、「とけい型メモスタンド」では時計に親しんだり、「ベレー帽じょうぎ」では数量を比較したりと、手を動かしながら考えることができる。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長・沢井佳子氏も「暮らしと遊びが交わるところに、道具の形をしたおもちゃを添えて、『手を動かして考える時間』を増やしてみましょう」と語っており、かわいいのみならず発達を助ける側面も持っている。
■想像力を育む『クレヨンしんちゃん』
続いて「ハッピーセット『クレヨンしんちゃん』」の第2弾は、「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」の3種類をラインナップ。
一番驚いたのは「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」で、店舗型のケースを開ければ、しんちゃんたちが描かれたかわいい小さなカードが入っている。14枚のカードを2枚ずつめくりながら、同じ絵のペアを集めて遊ぶことが可能。
今回のおもちゃは、しんちゃんがクルー姿になっているのが特徴で、「しんちゃんがクルーになったらどんなふうに“仕事の遊び”をするのだろう？」と想像力を育む手助けをするのだという。
沢井氏によると、友だちと一緒に「ごっこ遊び」をするときは、「友だちが想像していること」を想像して遊ぶ、という「想像の共有」が必要になるそうで、「クレヨンしんちゃんの想像」を想像して、物語を作って話してみるのもいいという。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」とも呼びかけている。
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD． APPROVAL NO． L662387
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
