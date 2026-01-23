賞金総額14億円のドバイ戦 桂川有人が首位と4打差の暫定5位
＜ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック 初日◇22日◇エミレーツGC（UAE）◇7439ヤード・パー72＞賞金総額900万ドル（約14億円）をかけたDPワールド（欧州）ツアーのロレックスシリーズ初戦。日本勢は桂川有人と星野陸也が出場している。
〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング
第1ラウンドは日没によりサスペンデッドとなった。同ツアー6勝を挙げるフランチェスコ・モリナリ（イタリア）が「65」をマークし、7アンダーで暫定首位に立っている。1打差暫定2位にはミカエル・リンドベリ（スウェーデン）が続き、桂川が1イーグル・1バーディの「69」で回り4打差の3アンダー・暫定5位につけた。「マスターズ」覇者のパトリック・リード（米国）も同順位につけている。昨年覇者のタイレル・ハットン（イングランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）らが2アンダー・暫定12位。大会4勝を挙げるローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）らは1オーバー・暫定61位。星野は3バーディ・6ボギーの「75」とスコアを落とし、3オーバー・暫定90位だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
DPワールドツアー 第1ラウンドのリーダーボード
日本勢4人が出場 米男子第2戦のリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
小祝さくらに渋野日向子…… 一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング
〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング
第1ラウンドは日没によりサスペンデッドとなった。同ツアー6勝を挙げるフランチェスコ・モリナリ（イタリア）が「65」をマークし、7アンダーで暫定首位に立っている。1打差暫定2位にはミカエル・リンドベリ（スウェーデン）が続き、桂川が1イーグル・1バーディの「69」で回り4打差の3アンダー・暫定5位につけた。「マスターズ」覇者のパトリック・リード（米国）も同順位につけている。昨年覇者のタイレル・ハットン（イングランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）らが2アンダー・暫定12位。大会4勝を挙げるローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）らは1オーバー・暫定61位。星野は3バーディ・6ボギーの「75」とスコアを落とし、3オーバー・暫定90位だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
DPワールドツアー 第1ラウンドのリーダーボード
日本勢4人が出場 米男子第2戦のリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
小祝さくらに渋野日向子…… 一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング