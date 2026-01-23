＜速報＞金谷拓実ら続々ホールアウト 中島啓太は首位と4打差でプレー中
＜ザ・アメリカンエキスプレス 初日◇22日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞ハワイでの開幕戦を終え、米国男子ツアーは米本土初戦を迎える。プロアマ形式で行われ、3コース54ホールで3日間の予選が行われ、上位65人がピート・ダイ スタジアムCで最終ラウンドを戦う。日本勢は久常涼、金谷拓実、平田憲聖、中島啓太の4人が出場している。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
第1ラウンドが進行する中、日本勢が続々とホールアウトしている。ニクラウス・トーナメントCでプレーした金谷がノーボギーの「67」をマークし、5アンダー・41位タイにつけている。ピート・ダイ・スタジアムCでプレーの久常は、4アンダー・70位タイ、ニクラウス・トーナメントCプレーの平田は3アンダー・88位タイでそれぞれホールアウトしている。ラキンタCCでプレーしている中島は13ホールを消化する中、スコアを6つ伸ばし、26位タイにつけている。ミンウー・リー（オーストラリア）、ピアスソン・クーディ（米国）が10アンダーで首位につけている。今季初戦となる不動の世界ランキングトップのスコッティ・シェフラー（米国）は、首位と1打差3位タイで初日の競技を終えている。
