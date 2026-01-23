『ばけばけ』第16週「カワ、ノ、ムコウ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の各回あらすじを振り返る。
■第76回のあらすじ
ついにヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記が完成する。トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、錦織（吉沢亮）とヘブンの日本滞在記完成パーティーを開く。パーティーでは山橋（柄本時生）が西洋料理をふるまい、司之介とフミは、はじめての西洋料理やワインに驚きつつも楽しむ。そこに、前回のヘブンさん引っ越しの記事で味を占めた梶谷（岩崎う大）が、ひょっこり現れる。
■第77回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記完成パーティーを楽しむ、トキ（高石あかり）、ヘブン、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ついでに錦織（吉沢亮）。そこに、ヘブンさん一家の取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が、山橋（柄本時生）作の西洋料理を食べる様子と感想を聞いていく。翌日、パーティーの様子が早速「ヘブン先生日録」として新聞に連載。買い物に出かけたトキは町の様子に衝撃を受ける。
■第78回のあらすじ
ヘブン先生日録の連載は大好評！トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の様子は天国長屋の方にも届いている。サワ（円井わん）となみ（さとうほなみ）は、自分たちはどうやって長屋を出るのか思案する。その頃、散歩中のトキとヘブンは町中の人から声をかけられていた。記事の影響の強さに2人は戸惑う。そんな中、トキはまさかの英語を披露することに！？期待する松江市民を前に、トキは英語を話せるのか！？
■第79回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）先生日録の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）。江藤はヘブンを受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみ）に身請けの話がくる。受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱出！…なのだが、なみは一歩踏み出せない。そんな中、身請けを申し出た福間（ヒロウエノ）が、なみの元を訪れる。
■第80回のあらすじ
サワ（円井わん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキ（高石あかり）が訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。その頃、錦織（吉沢亮）は知事（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる。錦織のよく知る人物とはいったい誰なのか。
