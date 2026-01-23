縦型ショート動画が全ヒット! テレビ×SNSノウハウ融合の“最高品質”で快進撃、QREATIONが仕掛ける次の一手
●ハナコ、吉住、かが屋ら出演コントが20億超再生
縦型動画コンテンツなどを手がけるQREATIONが、快進撃を続けている。ショートコント『本日も絶体絶命。』はSNS総再生数20億回を超え、昨年秋にはグローバル市場を視野に入れたIP開発と事業拡大を目的に10億円の資金調達を実施。上田晋也が監督を務める『うえだしんや界隈』をはじめ、ビッグネームを迎えたコンテンツを次々に発表している。
これまで配信してきたコンテンツが全てヒットと言える再生回数を叩き出し続ける背景には、『有吉の壁』などを手がける日本テレビ出身の演出家・橋本和明氏と、SNS総フォロワー数260万人を超える「伊吹とよへ」として活躍する伊吹氏という各メディアのトップクリエイターを取締役に迎え、そのノウハウを融合させた制作力があるという。
「クリエイターの才能を結集し、新しいメディア産業をつくる」というミッションを掲げる同社のこれまでの軌跡から将来の展望までを、こちらも日テレ出身の代表取締役・米永圭佑と、橋本和明氏に聞いた――。
(左から)QREATION取締役の橋本和明氏、代表取締役の米永圭佑氏
○「この世代と一緒に作りたい」長年の悲願が実現
2022年11月に設立したQREATIONは当初、ドラマのSNS運用など、Z世代をターゲットとしたマーケティングのトータルプロデュースを主力に展開していたが、「会社を作ったときから、ゼロからコンテンツを作っていきたいという思いがありました」(米永氏)。そうした中で、自社IP第1号作品となったのが、24年7月に配信スタートした縦型ショートコント『本日も絶体絶命。』だ。
ハナコ、吉住、かが屋という一流のコント師らが出演する超ショート尺のコントが平日に毎朝配信されるこのコンテンツは、KDDIと共に開発。通勤・通学の時間に日々のルーティンとして視聴されることを目指した。
この3組を、橋本氏が『有吉の壁』のロケの合間に口説いていくと「“楽しそうですね”とは言ってくれたけど、本質はよく分かってなかったと思います」というが、長年培った信頼関係もあってオファーを快諾。
実は橋本氏自身も「SNSのコンテンツをやるのが初めてだったので、この3組を連れ出して全然再生しないコンテンツを作ってしまったら申し訳ないというプレッシャーがめちゃくちゃありました」と回想するが、配信がスタートすると瞬く間に人気となり、総再生数は20億回超(TikTok・YouTube・Instagram合計 ※26年1月現在、以下同)に。1動画の最高再生数は4,400万回を超え、「ホッとしたという感覚です」と安堵した。
『有吉の壁』もいわばショートコントの連続だが、それよりもテンポが速いのが『本日も絶体絶命。』。「コントって“振り”の文化なんですけど、これに関しては“オチ”から考えています。オチを頭にすることでその先にさらに展開を作らなければならず、その構造を考えることで毎日発見がありますし、脚本もVTRの直しもやるのが日課になっているんです」と、制作側も日々のルーティンになっているそうだ。
テレビでコントができる環境が減り、それぞれの芸人が自身のYouTubeで発信する状況がある中で、「この世代のコント師は本当に面白いから、一緒に作品を作りたいという思いが長年あったんです」と狙いを明かす橋本氏。
「やっぱり1人やコンビだけでやれることには限界もたくさんあると思うんです。いろんなスタッフを集めるのもそうだし、音楽など権利の問題もあるし、面白い小道具を作ろうと思うとかなり工数がかかる。それが、QREATIONという会社と組むことでスムーズになって、より見たことのないものが作れる。テレビだと50〜100人規模になりますが、十数人のスタッフで芸人さんたちのやりたいコントが作れる時代に、QREATIONという会社はまさに存在意義があると思っています」(橋本氏)
『本日も絶体絶命。』
○“共創”でコンテンツを作っていく時代
QREATIONの強みは、そんな橋本氏のテレビで培ったノウハウと、同じく取締役に名を連ねる伊吹氏のSNSにおけるノウハウを融合させたコンテンツが制作できる点だ。
米永氏は「デジタルネイティブな世代が、どういうコンテンツ形態で何を面白がるのか。その変化の真芯を捉えられているのが伊吹です。テレビならきれいに画撮りして演出するけど、SNSではあえて雑に作ることもある。そして、SNSはどこまでいっても“主観のメディア”。同じ客観画でも“誰かのスマホ越しに見た画”のようにすると親近感が出て共感されやすいというのもあって、そうした発想が生きていると思います」と解説する。
橋本氏は、そこにテレビマンの強みを重ねる。
「大きい目的を決めるのが、テレビの得意とするところです。スマホで当たり前にコントが見られる時代ってどうなんだろう、縦で新しいバラエティが見られる時代ってどうなんだろうと大枠を考えて、そこにタレントさんなど才能のある人を巻き込んでいく。こうして、テレビが大局を描いてきた部分と、スマホの前の視聴者心理を読んで若者に届く技術を掛け合わせることができていると思います」(橋本氏)
ここで重要なのは、互いの得意・不得意を理解し、リスペクトし合うこと。
「お互いの力を借りながらコンテンツを作っていく“共創”の時代に入ったと、すごく感じます。音楽ジャンルはずっと前からそれをやってきたけど、映像コンテンツでは遅れていた部分があると思うんです。QREATIONでは伊吹との共創を大事しにしていますし、『THEゴールデンコンビ』(Prime Video)を制作する際には、Amazonのプロデューサーとの共創がヒットの鍵になりました。1人の発想には限界があるので、能力を補いながら作っていくことが、映像コンテンツでいかにやれるかを考えています」(橋本氏)
伊吹氏
●マーケティングと情熱の両輪…テレビマンのDNAが生きる
ここ数年で一気に市場が拡大した縦型ショートコンテンツにおいて後発組のQREATIONだったが、ノウハウの融合による「最高品質」と「未開拓ジャンルの開拓」で快進撃を続けている。
「どんなプラットフォームでも、量が増えた先は質がいいもの、リッチなものを見たい流れになるので、キャスティングも、制作チームも含めて最高品質のコンテンツを作る。そして、『―絶体絶命。』は当時“本格縦型コント”というジャンルがなかったので、最高品質なもので新たなジャンルを開拓していくことを意識しました」(米永氏)
現在レギュラーで10タイトル以上を展開しているが、全てがヒットコンテンツに。「この信頼感が、QREATIONの強さだと思います。“当てる”というのが一番難しくて大変なことだからこそ、実直にやり切ることが大事なんです」(橋本氏)というが、その“当て勘”が磨かれたのは、テレビの仕事だという。
「テレビマンの優れた能力の一つは、マーケティング力だと思います。バラエティを50週作るというのは、毎週視聴率のグラフを見て、何がウケて何がウケなかったのかを分析して改善する作業。そのサンプルは関東で3,000万人というものすごいビッグデータだから、そこにめちゃくちゃ本質があるわけなんです。『ヒルナンデス!』演出時代には、お弁当とか家具屋さんのVTRを出すとどの層が伸びて、どの層が落ちるのか。そういうのを死ぬほど勉強しました。この分析力を生かせればNetflixでもPrime VideoでもABEMAでもTikTokでもYouTubeでも戦っていけると思います」(橋本氏)
「僕は新卒でテレビ局に入って良かったのは、“マスの心が動く”というのはどういうことなのかを考えるDNAを叩き込んでもらえたことだと思っています。日テレを辞めた後に、Z世代向けアプリのマーケティングや、ビジネスマン向けのキャリアSNSの開発をしていたのですが、どの仕事でも結局最後は“それを通じて人の心がどう動くのか”が肝だったので、テレビマンとして培ってきた能力が今、すごく生きています」(米永氏)
ただし、「マーケティングだけができても意味がない」と強調。「見たことないものを作りたいという情熱、野心、夢を持つこととの両輪が必要です。テレビにいるとその両方が養われるので、僕らはそこを往復しながらコンテンツを作っています」(橋本氏)
『うえだしんや界隈』
『まめで四角でやわらかで』『江戸にログインしました。』
『青春リベンジ同好会』
○10億円調達で新作続々「毎月鬼のように投下」
この快進撃をさらに加速させるべく、同社では10億円の資金調達を実施。早速、昨年12月に上田晋也(くりぃむしちゅー)が企画・監督・出演するバラエティ『うえだしんや界隈』、1月に入って柳葉敏郎主演時代劇のスピンオフ『江戸にログインしました。』、テレビ東京との共同企画『青春リベンジ同好会』と、新たな縦型コンテンツを相次いで発表した。今後も「毎月鬼のようにタイトルを投下していきます」(橋本氏)と鼻息が荒い。
これらの取り組みは、芸能事務所やタレントと直接タッグを組み、テレビ並みのクオリティのコンテンツをTikTokやYouTubeなどデジタル上で展開。さらに、リアルイベントとも接続するなどIPとして育て、グローバル展開まで射程に入れている。
そこで橋本氏が描くのは、クリエイターやタレントが“もっとライトに”IP作りに挑める世界だ。
「上田さんにしても、あるいは若い世代のインフルエンサーにしても、自分の才能をコンテンツで表現することが、もっとハードルを低くしてやりやすい時代になったほうがいいと思うんです。それはクリエイターも同じで、これまでのテレビの世界だと10年修業して打席立って一球勝負というキャリアだったけど、20代からもっとライトにタレントとコンテンツを作って世界を目指すことができたらいい。制作者のキャリアとしていろんなルートを作る先駆けになる会社になれたらと思い、米永と話して今回の資金調達に至りました」(橋本氏)
この方針を体現するのが、若手の育成方針。橋本氏は「『―絶体絶命。』では、半年から1年ADをやったら2年目で監督をやってもらっています。お互いの能力をリスペクトして、若いうちからどんどんチャンスを与えられて、背中を押してあげられるような社会になったらいいなと思うんです」と、“立場が人を作る”育成を実践している。
日テレ時代『有吉の壁』で橋本氏に、2年目でディレクター、3年目でプロデューサーに抜てきされた米永氏は「実力が間に合ってたかは分からないですが、その“打席”に立つしかない場になると責任が芽生えて育った部分があったと思います。そこでバックアップしてくれる大人がいる環境が大事なので、QREATIONとして、若い世代がエンタメで本気で戦える場所を作っていきたいです」と力説。
人材の確保に向けて、コンテンツ制作の現場経験を問わないアシスタント兼プロデューサー候補を橋本氏のX(Twitter)で直轄募集する“やる気採用”を実施すると「熱量のある人の応募が結構ありました」(橋本氏)といい、2027年度には初の新卒採用も予定している。
●“雑談”がアイデアを生む…対面文化を重視
業績も社員数も右肩上がりで、オフィスはコワーキングスペースでの起業からすでに3回移転。急成長のため、2年契約をやむを得ず半年で退去して解約費用を払ったこともあったという。
現在のオフィスは東京・渋谷に構えるが、「TikTokを運営するByteDanceやGoogleなど、プラットフォームの会社が近くにあること。また、次のカルチャーはやっぱり若い街から生まれるということで、若い社員の意見も取り入れました」(米永氏)と選定した。
ベンチャー企業だけにリモートワークが中心と思いきや、意外にも対面を重視している。
米永氏は「クリエイティブの仕事は、リモートのミーティングだけじゃ伝えきれないことがあるんです。上の人に質問したい時に、“今5分空いてるかも”という感覚で話しかけられないと成長のスピードが遅くなってしまう。若い子たちが育ちやすい環境にするためにも、マネジメントのメンバーと対面でいられるようにするのを大事にしています」と説明。
平日朝9時から毎日出社するという橋本氏も「“最近何が面白い?”、“こんなの作れないかな?”、“このタレントさん、めっちゃ面白かったんだよね”みたいに、雑談で生まれることって大きいんです。日テレでも、トシさん(高橋利之氏、『行列のできる相談所』など)とか古立(善之、『世界の果てまでイッテQ!』など)さんとか、先輩の総合演出がみんなを雑談に巻き込んでくれましたから」と自身の経験から賛同している。
○炎上は狙わない…大義を持ったコンテンツ制作
テレビ局を含む各社が参入する縦型ショートコンテンツ市場だが、米永氏は「まだ伸びていくと思います」と期待を示す。
「SNSの時代になってフォロワー数が重視されてきましたが、縦型ショート動画は最初にコンテンツを出すと100〜400人のタイムラインに出てきて、反応が良いと次の1,000人、2,000人へと広がっていく、極めて“コンテンツファースト”なアルゴリズムになっているんです。シンプルに流れてきたものが面白いかどうかが一番の判断基準になってくるので、よりリッチなコンテンツが求められるというのが、大きな流れとしてあると思います」(米永氏)
ショート動画界隈は、バズるための過激で刺激的なタイトルやサムネイルが氾濫するイメージがある。この点について、米永氏は「たしかにマイナスの感情にアプローチして炎上的にバズるケースもありますが、TikTokなどは中高生まで見るプラットフォームなので、規制も厳しくなっています。やはり長い目で見ると、どのプラットフォームも、上質でいいコンテンツが残っていく時代になっていくと思います」と予測。健全なコンテンツを作ることは、いわゆるナショナルクライアントの企業との向き合いにおいても重要になるという。
橋本氏も「炎上を狙ってしまうと、作り手の気持ちが荒んでしまう」とした上で、「世の中にとっていい影響を与えるコンテンツを作るということは、すごく話しています。毎朝ショートコントを配信することで、ひと笑いして会社に行くという習慣があったらみんなが楽しくなる――それがKDDIさんと決めた最初のコンセプト。何のために作るのかという思いが、これから大事になってくると思うんです」と、大義を持って制作に臨んでいる。QREATIONの強みである「最高品質」は、こうした面でも今後さらに真価を発揮することになりそうだ。
同社の掲げるもう一つの大義は、「若い世代に提案し続ける会社」であること。米永氏は先述の時代劇『江戸にログインしました。』を例に挙げ、「日本が誇るエンタメカルチャーを次の世代に紡いでいき、その先にはグローバルに届けたい。それをかなえるために、縦型という若い世代に向いて、グローバルにも出やすい形態で取り組むのが、新しい時代劇の形だと思ってやっているプロジェクトです」と意義を語る。
橋本氏も「流行りの楽曲を勉強してそのコンテンツを作るというのもあっていいと思うのですが、若い世代に迎合するのではなく、“志を持ってデジタル起点で作っていく”という気持ちが大事だと思うんです。テレビというメディアは元々そういうもので、『有吉の壁』もお笑い番組がなくなっていた状況であのフレームを作って、有吉(弘行)さんが乗ってくれて実現できた。新しいフィールドに飛び込むには勇気とリスクがいりますが、デジタル市場ではそういう会社がまだ少ないので、挑戦し続けたいですね」と意欲を示した。
●20代の熱気に刺激…終わらない青春に充実感
新しい会社で新しいコンテンツを立ち上げる仕事は、制作者としてベテランの域に入った橋本氏にとって、刺激的なものだった。
『本日も絶体絶命。』というタイトルは、毎日配信するコンテンツであることと、コントにおいて面白い要素になるピンチの瞬間を描きたいというテーマから決定。橋本氏、米永氏、伊吹氏の3人がSNSマーケティングの仕事で遠方のロケから帰京する車中で話し合って命名したといい、「当時は会社のお金もなかったから、交代で運転しながら決めました。本当にベンチャーな感じでしたね(笑)」(橋本氏)と振り返る。
時には夜中1時に赤坂の中華料理屋で企画会議を始めることもあったそうで、「47歳でまだこれをやる人生が待っていたって驚きはあるけど、“何か面白いものを作ろうぜ”とみんなで考える20代の熱気の中に混ぜてもらって、やっぱり楽しいんです。僕は『梨泰院クラス』(※)が好きなので、若い頃にこういう青春を送りたかったなと思いながら、駆け出しのベンチャーの取締役として頑張らなきゃダメだという気持ちになります」(橋本氏)
(※)…飲食業界で成功を目指し、仲間と共に奮闘する若者たちを描いた韓国ドラマ。
米永氏は、かつて自身がADの頃に橋本氏が総合演出という関係だっただけに、「その数年後に同じ車の中で一緒に企画書を書いたり、深夜に呼び出して企画会議するなんて、全く想像できませんでした。僕らの青春に、めちゃめちゃ巻き込んでしまっています(笑)」と苦笑い。
橋本氏は、日テレ時代の2020年に経験した『有吉の壁』のレギュラー化が“最後の青春”と位置付けていたそうだが、「まだ果てしなくありました(笑)。人生100年時代だと思えば、次々に大きなゴールがあるから、退屈しないし、今は楽しくてしょうがないですね」と充実の表情で語り、まさに“青春”を謳歌しているようだ。
●橋本和明1978年生まれ、大分県出身。東京大学大学院修了後、03年に日本テレビ放送網入社。『有吉ゼミ』『有吉の壁』『マツコ会議』などヒット番組を企画・演出、18年・21年の『24時間テレビ』で総合演出を担当。22年12月末で日テレを退社し、「株式会社WOKASHI」を立ち上げてフリーに。配信で『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』のほか、『ファイナルドラフト』(Netflix)、『愛のハイエナ』(ABEMA)などの人気コンテンツを手がけ、デジタルコンテンツを制作するQREATIONの取締役も務める。
●米永圭佑1994年生まれ、神奈川県出身。東京大学卒業後、18年に日本テレビ放送網へ入社し、バラエティ番組『有吉ゼミ』のディレクターや『有吉の壁』のビジネスプロデューサーを担当。21年5月に米スタートアップ企業・Dispoへ海外1号社員として参画し、カントリーマネージャーとして日本事業をけん引。22年11月にQREATIONを創業、代表取締役を務める。
