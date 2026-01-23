日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3597（+13.0 +0.36%）
ホンダ 1649（+10 +0.61%）
三菱ＵＦＪ 2836（+18.5 +0.66%）
みずほＦＧ 6630（+21 +0.32%）
三井住友ＦＧ 5453（+45 +0.83%）
東京海上 5863（+52 +0.89%）
ＮＴＴ 157（+0.8 +0.51%）
ＫＤＤＩ 2663（+13 +0.49%）
ソフトバンク 214（-0.4 -0.19%）
伊藤忠 2063（+4 +0.19%）
三菱商 4095（+13 +0.32%）
三井物 5154（+21 +0.41%）
武田 5051（+24 +0.48%）
第一三共 3172（+33 +1.05%）
信越化 5710（+59 +1.04%）
日立 5311（+47 +0.89%）
ソニーＧ 3638（+7 +0.19%）
三菱電 5003（+24 +0.48%）
ダイキン 19598（+63 +0.32%）
三菱重 4712（+15 +0.32%）
村田製 3352（+18 +0.54%）
東エレク 42874（+374 +0.88%）
ＨＯＹＡ 25258（+158 +0.63%）
ＪＴ 5694（+13 +0.23%）
セブン＆アイ 2229（-1.5 -0.07%）
ファストリ 61249（+399 +0.66%）
リクルート 8539（+40 +0.47%）
任天堂 10019（+69 +0.69%）
ソフトバンクＧ 4350（+25 +0.58%）
キーエンス（普通株） 59665（+355 +0.60%）
