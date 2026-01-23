日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3597（+13.0　+0.36%）
ホンダ　1649（+10　+0.61%）
三菱ＵＦＪ　2836（+18.5　+0.66%）
みずほＦＧ　6630（+21　+0.32%）
三井住友ＦＧ　5453（+45　+0.83%）
東京海上　5863（+52　+0.89%）
ＮＴＴ　157（+0.8　+0.51%）
ＫＤＤＩ　2663（+13　+0.49%）
ソフトバンク　214（-0.4　-0.19%）
伊藤忠　2063（+4　+0.19%）
三菱商　4095（+13　+0.32%）
三井物　5154（+21　+0.41%）
武田　5051（+24　+0.48%）
第一三共　3172（+33　+1.05%）
信越化　5710（+59　+1.04%）
日立　5311（+47　+0.89%）
ソニーＧ　3638（+7　+0.19%）
三菱電　5003（+24　+0.48%）
ダイキン　19598（+63　+0.32%）
三菱重　4712（+15　+0.32%）
村田製　3352（+18　+0.54%）
東エレク　42874（+374　+0.88%）
ＨＯＹＡ　25258（+158　+0.63%）
ＪＴ　5694（+13　+0.23%）
セブン＆アイ　2229（-1.5　-0.07%）
ファストリ　61249（+399　+0.66%）
リクルート　8539（+40　+0.47%）
任天堂　10019（+69　+0.69%）
ソフトバンクＧ　4350（+25　+0.58%）
キーエンス（普通株）　59665（+355　+0.60%）