欧州諸国はトランプ「TACO」に懐疑的、常に報復の準備をしておく必要



トランプ米大統領が欧州への関税警告を撤回し、グリーンランド巡り「将来の合意の枠組み」に達したと述べたことで市場には安心感が広がっているが、欧州諸国はトランプ氏の「TACOトレード」に懐疑的だという。



EU当局者と指導者は常に報復の準備をしておく必要があるとの意見で一致。



欧州はグリーンランドに関するトランプ氏の態度軟化に納得しておらず、依然として対米対策について協議している。EU外務政策担当者は、トランプ氏の発言にみなさん安堵していると思うが、我々は多くの予測不可能な事態に備え準備している。あらゆる状況の変化に対応できるよう、様々なシナリオについて引き続き協議する必要があると述べた。



トランプ米大統領は再び欧州を挑発。



欧州が米国資産を売却すれば「大規模な報復」を行うと警告。我々はすべてのカードを持っている。欧州が売却するのであれば構わないが、実際にそうなれば我々は大きな報復を行う。グリーンランドに関しては「我々は一切のコストをかけず、望むものを全て手に入れる」ともコメントしている。

