EXILEのNESMITH（42）が23日までに自身のインスタグラムを更新。声帯ポリープの手術を受けていたことを明かした。

NESMITHは自身がサムズアップした写真を添え「今日あった生配信でもお伝えしましたが先日声帯ポリープの手術を受けました」と報告。「昨年のWHAT IS EXILEを終えて以降違和感があり病院で診てもらった時に声帯にポリープが見つかりました」と手術までの経緯を伝えた。

「とはいえ逆に長くやってきて今まで不調はあってもポリープはなかったのでこれまで運が良かったなと思いつつ、年齢やこれからの音楽人生の事も考え相談をさせてもらって今回の手術を決断しました」と説明。

経過は「病院の先生も驚くくらい綺麗に順調に良くなっていってる」とした上で「しばらく話す事も出来ませんがここでしっかり治してEXILEの東京ドーム、そしてその先のEXILE THE SECONDのツアーには大復活でステージに立ちたい！！と思ってますので“New NESMITH”を是非とも楽しみにしていてください」と呼びかけた。