史上初の快挙を成し遂げた“フェアリージャパン” 「恋愛OK！」6人の素顔に迫る

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

本日1月23日（金）深夜放送の同番組には、日本代表・森保一監督と、昨年8月、史上初となる世界選手権団体総合金メダルを獲得したフェアリージャパンの6選手（鈴木歩佳、稲木李菜子、田口久乃、西本愛実、花村夏実、三好初音）がゲストとして登場する。

森保監督は、3人の息子の父親。長男しょうへい、次男けーご、三男りくは、現在サッカー系YouTuberとして活動している。

森保監督はこれまで、どんな教育方針で子育てに臨んできたのか。これについて、3人の娘を育てる番組MCの近藤千尋からさまざまな質問が飛び出し、大いに共感。また、森保監督が近藤を「素敵です、親の鑑」と絶賛する場面も。

近藤の子育てに対するどんな部分が森保監督に刺さったのか？ 森保流子育て術はもちろん、監督が抱くサッカー以外での密かな野望まで、次々と明らかになる。

さらに、「強烈な個性とチームワークでどうバランスを取るのか」という内容を問いかける“自称スポーツに詳しくない”近藤に対し、森保監督が「すごいですね、なかなか手強い」と漏らし、スタジオを爆笑させる場面も。

ここでしか聞けない森保監督情報がてんこ盛りだ。

◆恋愛OK！フェアリージャパンの恋バナ

“フェアリージャパン”の愛称で親しまれ、昨年8月、史上初となる世界選手権団体総合金メダルを獲得した新体操日本ナショナル選抜団体チー厶の鈴木歩佳、稲木李菜子、田口久乃、西本愛実、花村夏実、三好初音の6選手もそろって登場。

近藤と宮本夢羅アナウンサーは、「キラキラ」「すごくいい香り」などとうっとりし、姿勢の良さや美しいたたずまいに圧倒された様子を見せる。

トークでまず飛び出すのは、史上初の団体総合金メダルを獲得できた“気になる”理由。

快挙を成し遂げた最大の要因について深掘りしていくと、フェアリージャパンのチームワークの秘訣や、素顔が垣間見えるのだが…。 近藤も「え！」と驚きをあらわにする、フェアリージャパンの日常とは一体どのようなものなのか？

さらに、“恋愛OK”というフェアリージャパン。メンバーたちに禁断の恋愛事情を深掘りする。

好みのタイプ、普段しているという恋バナの内容、そして現在恋愛中のメンバーとは？