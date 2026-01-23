２３日の主なマーケットイベント ２３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：００ 英・小売売上高

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ゲンダイ<2411>，ブルドック<2804>，東京製鉄<5423>，ＯＢシステム<5576>，日鋳造<5609>，Ｔホライゾン<6629>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ヒガシＨＤ<9029>，会舘<9701>



