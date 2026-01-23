米外為市場サマリー：トランプ発言を受け一時１５８円２０銭台に弱含む 米外為市場サマリー：トランプ発言を受け一時１５８円２０銭台に弱含む

２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円４１銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円２０銭前後と同１円２０銭強のユーロ高・円安だった。



デンマーク自治領グリーンランドを巡る米欧対立への懸念が和らぐなか、ドル円相場は日本時間夕に一時１５８円８９銭まで上伸したものの、海外市場では日本の通貨当局による為替介入への警戒感などから上げ一服商状となった。この日に発表された７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は速報値から小幅ながら上方修正され、前週分の新規失業保険申請件数は市場予想を下回ったが相場の反応は限定的。トランプ米大統領が「欧州諸国が米国債を売却すれば大規模な報復措置をとる」と発言したことがドルの重荷となるかたちで１５８円２４銭まで弱含む場面があった。一方、米外交政策の不確実性を嫌気したドル売り・ユーロ買いが優勢だったほか、日本の財政悪化への懸念からユーロに対して円が売られた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７５５ドル前後と前日と比べて０．００７０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS