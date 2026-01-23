宮岡太郎監督が自主映画を原案に、劇場公開長編映画としてセルフリメイクした映画『Erica -エリカ-』が2026年春に公開されることが決定した。

本作は、東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した宮岡監督の自主映画『連鎖』を原案とした、人間の狂気を描くサイコホラー。脚本を『イニシエーション・ラブ』の井上テテが担当した。

飯笹辰樹役で主演を務めるのは『五億円のじんせい』などの望月歩。ヒロインのエリカ役は、ドラマ『先生さようなら』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たした林芽亜里が務める。そのほか、ONE N' ONLYの高尾颯斗、葉月くれあ、小泉萌香、THE RAMPAGEの藤原樹が共演に名を連ねた。

公開されたティザービジュアルには、エリカ（林芽亜里）の瞳に飯笹（望月歩）の姿が描かれ、作品の“静かなる狂気”が表現されている。

あわせて公開された特報映像は、女性の悲鳴とともに、飯笹（望月歩）が何かに気づくようなカットから幕を開ける。続いて映し出されるのは、ヒロイン・エリカ（林芽亜里）の傷ついた顔を捉えた印象的なショット。さらに、登場人物たちの意味ありげなカットが次々と連なっていく。（文＝リアルサウンド編集部）