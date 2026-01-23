若手指揮者の登竜門「ブザンソン国際若手指揮者コンクール」。去年、この大会でグランプリを受賞した、岡山市出身の米田覚士さんに「指揮者」という仕事の醍醐味や今後の展望などを聞きました。

300人の中からグランプリに選ばれた29歳の若き指揮者

受賞から約4か月。変わらないもの、そして劇的に変わったことがあったようです。

（米田覚士さん）

「（受賞した後）生活は変わらないんですけど。ゴロゴロして、ラーメンを食べに行って、とかなんですけど。いただくお仕事の内容がすごく変わったなというのは身に染みて感じますね。

大きなコンサートホールでの演奏会の数が、前に比べていただく依頼の数が劇的に増えたので。それは緊張感というか、責任感みたいなものを少し前以上に感じながら日々生活しているような感じですね」

フランス東部のブザンソンで2年に一度開かれる、「ブザンソン国際若手指揮者コンクール」。かつて、小澤征爾さんや佐渡裕さんら世界的に有名な指揮者たちが優勝を果たした、「若手指揮者の登竜門」といわれる大会です。

この権威ある大会で去年9月、300人もの参加者の中からグランプリに選ばれたのが、岡山市出身の29歳、米田覚士さんです。

「SatoshiYoneda！」

（米田覚士さん）

「名前を呼ばれた時は、名前以外の単語が何も分からなかったので。ぜんぶフランス語だから。いざ前に立ったら、後ろからトロフィーが出てきたので。『うわ、このトロフィーはもしかして1位のトロフィーかな』とか思いながら喋ったりしていましたけど」

「実感はじわじわとっていう感じですよね。ご近所さんが『ニュース見たよ』とか、友達が『お祝い会しよう』と集まってくれたりとか。これだけの熱量でみなさんが喜んでくれていたんだなというのを感じた時に、初めて『あぁ、1位獲ったんだな』としっくりきた」

やがて指揮者にあこがれるようになった理由とは

米田さんは、現在、千葉県松戸市在住。東京都交響楽団をはじめ静岡や大阪など、全国のオーケストラで指揮を振っていますが、コンクール優勝後は、海外のメディアでも取り上げられる機会が増えたといいます。クラシック界から今、熱い視線が注がれている米田さん。

その音楽家人生の原点は、4歳のときに岡山で習い始めたピアノでした。

（米田覚士さん）

「姉がピアノを習っていたので。姉がピアノを練習しているのを、僕が邪魔をしていたみたいで。邪魔をしているから『きっとこの子もピアノが弾きたいに違いない』と、両親はその時に思ったみたいですね」

人前で演奏を披露するのが好きだったという米田さん。小学生になると、合唱団やジュニアオーケストラに所属し、ピアノを続けながら歌や打楽器にも挑戦しました。

そして、ピアノの腕を武器に岡山城東高校の音楽学類に進学。演奏会を重ねる中で、いつしか「指揮者」への憧れを抱くようになったといいます。

（米田覚士さん）

「大人数が一つのものを作り上げるために向かう方向性みたいなものが、段々と出来上がってきた時の高揚感に特別なものを感じて。もちろんずっとピアノも並行してやっていたので、それはそれで楽しかったんですけど。なにか、同じ音楽、同じクラシックでもちょっと違う魅力みたいなものを感じて…」

大人数で構成されるオーケストラ、そしてそのリードをする「指揮者」という役割に惹かれたといいます。高校卒業後は、東京藝術大学の指揮科で指揮法を学びました。

（米田覚士さん）

「一人一人がそれぞれの役割を持っていて、一人一人が同じ方向に向かって一つのものを作り上げるっていう。その何十人、何百人で作り上げて何千人に届けるという。団体で何かを作り上げる面白さみたいなところが一番魅力を感じるところですね」

誰の敵にもならず一つの音楽をつくりあげる指揮者

（米田覚士さん）

「心がけていることは、『誰の敵にもならない』ということですね。誰しもの味方であるというか。お互いのコミュニケーションの中で（音楽が）成り立っていくので、コミュニケーションを取りながら一つのものを作り上げていく」

（平松咲季記者）

「演奏中は何を考えているんですか？」

（米田覚士さん）

「演奏中はね…。まずは今鳴っている演奏を聞かなければいけないし、考えてなければいけないし。でも、この演奏をしているんだったら、『この後のこの瞬間はどういう風に持っていこう？』というのが、3択～5択くらいになる。例えば、みんなで一瞬休む隙があって、『休む隙の後、どのように出発していくか』とか。同時にずっと考えなきゃいけないんですよね。今のことと、この先のことと。その前をどうするか、どうやって終わっていくか。この3つを同時に考えていると、意外と一瞬で終わっているんですよね、その曲がね。始まってみたら、体感は3秒くらい」

国内の様々な楽団でその腕を磨いてきた米田さんです。次は海外に挑戦の幅を広げていきたいと、フルート奏者の妻・正木知花さんとともに今年、チェコ・プラハに拠点を移す予定です。ヨーロッパの楽団で経験を積みたいと話します。

（米田覚士さん）

「いろんな国のオーケストラに行って、いろんなものを吸収して、ある面では自分が（世界で）通用するかどうかみたいな不安もありますけど。経験のなかった演奏会に出演するとか、今まで出会わなかった方々と出会うというのもそうだし。

変化、挑戦の年というか。何が起こるか分からない、気を引き締めなければならない年という感じがしますね」

みんなで一つの作品を作り上げる面白さ。誰よりも音楽を楽しむマエストロ・米田さんが目指す「指揮者」とは…

（米田覚士さん）

「その音楽が好きな人たちが集まる空間を、盛り上げられる存在になれることが、一番理想。みんなでそれ（音楽）を楽しむために、必要な存在であれたら、それが一番幸せなことなので。それを目指して、どうしたら自分はそうなれるのか、考えながら生きていきたいなと思っています」