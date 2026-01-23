Spark Z3

映像嵐株式会社は、最大出力26Wsの小型軽量クリップオンストロボ「Spark Z3 カメラコンパクトフラッシュ」を1月20日（火）に発売した。価格は1万1,800円。ニコン用と富士フイルム用を用意している。

Spark Z3は、Viltroxブランドの小型軽量ストロボ。側面と背面にスイッチ類やダイヤルの操作部を備えている。上面の一部には内部が見えるスケルトン風の外装デザインを採用。カラーリングもガンメタルグレー、ツンドラグリーンの2色から選べるなど個性的だ。

7段階の出力調節のほかTTL調光、S1/S2シンクロ発光などにも対応する。電源は内蔵で充電はUSB Type-C。1回の満充電で約650回の発光が行なえる。ディフューザーが付属する。

同価格帯の小型クリップオンストロボとしてはGODOXの「Lux Junior」などが挙げられる。このクラスの製品は7段階の出力切り替えやS1/S2シンクロ発光などが利用できる点などが共通しているが、Spark Z3の場合、TTL調光に対応している点や、電源が内蔵式である点が強みになる。

最大出力：26Ws 出力レベル：1/1～1/64（7段階） リサイクルタイム：1秒 発光モード：マニュアル/TTLオート シンクロモード：S1/S2 発光時間：1/3,000～１/30,000秒 色温度：6500±200K バッテリー容量：3.7V/1,800mAh 発光回数：約650回 充電時間：約70分（USB Type-C） 外形寸法：78.4×67.2×55.9mm 重量：約144g カラー：ガンメタルグレー、ツンドラグリーン