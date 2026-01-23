¡ÚÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡ÛOSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¡¡·àÃÄ°÷¡¡ÅÐÆ²·ëÅÍ
¡ÚÂçºå¡¦Á¥¾ìÈ¯¡ÛÂçºå¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢¾åÊýÊ¸²½È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ¥¾ì¡×¡£¤½¤³¤Ë¡¢º£Ç¯ÁÏÎ©104¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖOSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¡×¤¬¤¢¤ë¡£Âçºå¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Æ±²Î·àÃÄ¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢Ä«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè°ìÁØ¤ÎÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤À¡£ÅÐÆ²·ëÅÍ¤µ¤ó¤ÏÆ±·àÃÄ¤òÃ´¤¦ÃËÌò¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÐÆ²¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÆþÃÄ¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜ»æ¼ç´´¡¦±üÅÄË§·Ã¡Ë
±üÅÄ¡¡ÅÐÆ²¤µ¤ó¤¬OSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï14Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÉñÂæ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢·»¤¬TV¤Ç²Î·à¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ´¶·ã¤·¡¢»ä¤Ë¤â¤¼¤Ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤ª·»ÍÍ¤«¤é¤Î¤ª´«¤á¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤â¸«¤¿ÅÓÃ¼¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·àÃÄ¤Î¼õ¸³Ç¯Îð»ñ³Ê¤¬¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤¢¤È1Ç¯¡£¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢°ìµ¤¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤´Î¾¿Æ¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯1Ç¯´Ö´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡»×¤¤¤Ë1Êâ¶á¤Å¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²Î·à¤È¤Ê¤ë¤È²Î¤äÍÙ¤ê¤¬É¬½¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤´·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡¤¤¤¨¡¢¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²¿°ì¤Ä·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¿ÀÍÍ¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
±üÅÄ¡¡¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÐÆ²¡¡¥Ð¥ì¥¨¤ä¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¡¢À¼³Ú¤Î´ðÁÃ¡Ä¡¢¤½¤â¤½¤âÉèÌÌ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Á´¤Æ¤¬¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡¤Ï¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç²¿¤«¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤¦¤·¤Æ1Ç¯´Ö´èÄ¥¤é¤ì¤Æ¼õ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÐÆ²¡¡¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´±ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¼Â²È¤ÏµÜ¾ë¸©±ö³ö»Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÄÌ¤¨¤ëÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤´Î¾¿Æ¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÐÆ²¡¡¤¿¤À¡¢Äü¤á¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬¤¢¤ëÂç³Ø¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤³¤Ï¾¯¤·¤³¤À¤ï¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç³ØÀ¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Î¸Å¤·¤¿¤ê¡¢ÉñÂæ°áÁõ¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Æþ³Ø¤·¤¿1Ç¯¸å¤Ë3.11¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡¼Â²È¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿»þ¡¢ÆÍÁ³ÃÏÌÄ¤ê¤È¶¦¤ËÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¤ÆÂÎ¤ÎÁ°¸å¤ËÊú¤¨¡¢¶á½ê¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡±ö³ö¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÈòÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡10Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬Á´¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹¤â¿å¤âÅÅµ¤¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£ÈòÆñ¤·¤¿ÅöÆü¡¢1ËÜ¤Î¤Á¤¯¤ï¤òÎÙ¤ÎÊý¤ÈÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡ÂçÊÑ¤Ê¤´·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÐÆ²¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÏºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛµë¼Ö¤Ë¤ª¿å¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÌ¿¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤È¡£
ÅÐÆ²¡¡¼Â¤ÏÈòÆñ¤ÎºÝ¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¤¿Ãæ¤ËOSK¤Î¸ø±é¤ÎDVD¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
±üÅÄ¡¡¤Ê¤ó¤È¡ª¤è¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÐÆ²¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼õ¸³Ç¯Îð¤ÎÀ©¸Â¤¬23ºÐÌ¤Ëþ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£
±üÅÄ¡¡ÅÐÆ²¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø²¿Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡3Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡£Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¼õ¸³¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢º£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡£Éü¶½¤·¤Æ¤¤¤¯³¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤Î²Î¤ÎËÜ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤´Î¾¿Æ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÏÃ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡Êì¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ´ê½ñ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤Î¤È¤¤â¡¢Êì¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ç¸«»ö¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿¡£Âç³Ø¤Î¤Û¤¦¤Ï¡£
ÅÐÆ²¡¡ÃæÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È1Ç¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆþÃÄ¤·¤¿¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é´èÄ¥¤ì¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤è¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡ÅÐÆ²¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀÎ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡¤¦¡¼¤ó¡£´è¸Ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Éã¾ù¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¹â¹»¤Î»þ¡¢²£Éý¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¡¢3¥«·î¤Ç15ÔÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡ÆþÃÄ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÐÆ²¡¡¸¦½¤À¸»þÂå¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¤ª·Î¸Å¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÀèÀ¸¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ª·Î¸Å¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡½éÉñÂæ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¾åµéÀ¸¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤ÈÉñÂæ¿Í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï1¹Ô¤ÎÂæ»ì¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Îý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÏÅÐÆ²¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÐÆ²¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡¢¿ÆÀÌ¤Ç¤âÍ§¤À¤Á¤Ç¤âÆ±Î½¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢²¿¤Î´Ø¤ï¤ê¤â»ý¤¿¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¤Îå«¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÅÐÆ²¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¤â¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ·ÝÌ¾¤ò·è¤á¤ë¤È¤¡¢¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢¡Ö·ë¡×¤Î°ì»ú¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÝÌ¾¤Ï¤´¼«¿È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÐÆ²¡¡Âè3´õË¾¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ²è¿ô¤È¤«¤â¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Ì¾»ú¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅÐ¡×¤Ï1Êâ¤º¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¤ËÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£·àÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤¦¤É¤¦¡×¤È¤ÏÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Æ¿©¤¤²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡ÅÐÆ²¤µ¤ó¤Î°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤¬¤½¤³¤Ë¤â½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ¤Î¿§Ì£¤äÊ·°Ïµ¤¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¿§°ã¤¤¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ä¥µ¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Ú¥ó¤Ê¤É¡¢Ê¸¶ñ¹¥¤¤ÎÅÐÆ²¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥«¡¼¤Î¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·Î¸Å¤ÎºÝ¡¢ÀèÀ¸¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¥À¥á½Ð¤·¤¬²¿²óÌÜ¤Î¤â¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿§Ê¬¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
¿´¤Ë¶Á¤¯¿ÍÀ¸¤Î¾¢¤¿¤Á
¡¡¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Èæ±Ã»³¤ÎÊö¡¹¤òÀéÆü¤«¤±¤Æ¶î¤±½ä¤ê¡¢¸ç¤ê¤ò³«¤¯Å·Âæ½¡¤Î¹Ó¹Ô¡ÖÀéÆü²óÊö¡×¤«¤éÇÒ¼Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Àé¿Í¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¡¦¹ÔÆ°¤Î¿¼Ê¥¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Ï¡¢»ä¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÌ´¤È´õË¾¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»ä¤òÊá¤é¤¨¤ÆÊü¤µ¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤ËÎ×¤ß¡¢ÀéÄÌ¤ê¤Î¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤¬¤ß¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Î¡Ö¿Í¡×¤¬»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ´îµ×ÃË¡Ê½µ´©BCN ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ã1000Ê¬¤ÎÂè386²ó¡Ê¾å¡Ë¡ä
¢¨ÊÔÃí¡§Ê¸Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë¶ÈÌ¾¤Ï·É¾Î¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ø¤Î»×¤¤
¡üÆþÃÄ°ÊÍè¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ¤Î¿§Ì£¤äÊ·°Ïµ¤¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¿§°ã¤¤¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ä¥µ¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Ú¥ó¤Ê¤É¡¢Ê¸¶ñ¹¥¤¤ÎÅÐÆ²¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥«¡¼¤Î¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·Î¸Å¤ÎºÝ¡¢ÀèÀ¸¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¥À¥á½Ð¤·¤¬²¿²óÌÜ¤Î¤â¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿§Ê¬¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
¿´¤Ë¶Á¤¯¿ÍÀ¸¤Î¾¢¤¿¤Á
¡¡¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Èæ±Ã»³¤ÎÊö¡¹¤òÀéÆü¤«¤±¤Æ¶î¤±½ä¤ê¡¢¸ç¤ê¤ò³«¤¯Å·Âæ½¡¤Î¹Ó¹Ô¡ÖÀéÆü²óÊö¡×¤«¤éÇÒ¼Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Àé¿Í¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¡¦¹ÔÆ°¤Î¿¼Ê¥¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Ï¡¢»ä¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÌ´¤È´õË¾¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»ä¤òÊá¤é¤¨¤ÆÊü¤µ¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤ËÎ×¤ß¡¢ÀéÄÌ¤ê¤Î¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤¬¤ß¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Î¡Ö¿Í¡×¤¬»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ´îµ×ÃË¡Ê½µ´©BCN ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¢¨ÊÔÃí¡§Ê¸Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë¶ÈÌ¾¤Ï·É¾Î¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£