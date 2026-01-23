株価指数先物【寄り前】 日銀イベント通過や衆院解散をトリガーに+2σが射程に入る 株価指数先物【寄り前】 日銀イベント通過や衆院解散をトリガーに+2σが射程に入る



大阪3月限ナイトセッション

日経225先物 54040 +300 （+0.55％）

TOPIX先物 3635.0 +16.0 （+0.44％）

シカゴ日経平均先物 54050 +310

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



22日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。前日にトランプ米大統領が世界経済フォーラム（WEF）の年次総会（ダボス会議）でグリーンランドの取得を巡り、欧州の複数国を対象とする追加関税を導入しないと表明し、米欧関係の悪化への懸念が後退したことが引き続き好感されている。また、米新規失業保険申請件数が予想を下回ったほか、2025年7～9月期の米国内総生産（GDP）改定値が予想を上回ったことも材料視された。



NYダウ構成銘柄ではスリーエム 、セールスフォース 、プロクター・アンド・ギャンブル 、アメリカン・エキスプレス 、トラベラーズ が買われた。半面、メルク 、シャーウィン・ウィリアムズ 、ウォルマート 、IBM 、ホーム・デポ が軟調。



シカゴ日経平均先物（3月限）清算値は大阪比310円高の5万4050円だった。日経225先物（3月限）のナイトセッションは日中比50円高の5万3790円で始まった。直後につけた5万3770円を安値にロング優勢の流れが続き、中盤には5万4100円台を回復。その後も5万4000円を挟んでの保ち合いが続くなかで、終盤にかけて5万4150円まで買われる場面もみられ、日中比300円高の5万4040円でナイトセッションを終えた。



日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになる。米国市場では米欧対立激化への懸念が後退したことが引き続き好感される形で買いが広がっており、東京市場においても支援材料になりそうだ。日経225先物は前日の大幅上昇でボリンジャーバンドの+1σ（5万3270円）を突破したが、ナイトセッションにおいても5万3460円に切り上がった同バンドを上回っての推移となった。+1σと+2σ（5万5140円）とのレンジに移行してきたことで、ロング優勢の展開が期待される。



日銀の金融政策決定会合では政策金利が据え置かれるとの見方が大勢を占めており、結果判明後はアク抜け的な動きが意識されやすい。また、きょう召集する通常国会の冒頭で衆議院を解散する。衆院選は27日公示、2月8日投開票の日程で実質選挙戦が本格化する。高市首相は勝敗ラインを「自民党と日本維新の会で過半数」とし、「自身の進退をかける」と明言している。改めて高市政権への期待感が高まりやすく、後場は一段とロングの動きが強まるかが注目されよう。



日経225先物の週足でみると、今週は+2σ（5万4220円）近辺からの調整で5万1850円まで売られ、+1σ（5万2670円）を割り込む場面もあったが、その後のリバウンドで再び+2σに接近してきた。+2σを捉えてくるようだとショートカバーを誘う形で上へのバイアスが強まる展開も意識しておきたいところである。



そのため、オプション権利行使価格の5万3750円から5万5000円と、やや広めのレンジを想定。まずは5万4000円処での底堅さを見極めつつ、押し目狙いのロング対応に向かわせよう。



米国ではサンディスク 、マイクロン・テクノロジー 、アームホールディングス が5日続伸と半導体株の強い動きが継続。前日に日経平均株価を牽引したソフトバンクグループ<9984>［東証P］やアドバンテスト<6857>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］、ディスコ<6146>［東証P］など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になる。



22日の米VIX指数は15.64（21日は16.90）に低下した。20日につけた20.99をピークに低下する形であり、16.00を割り込むのは16日以来となる。一時15.27まで下げて25日移動平均線（15.54）を下回る場面もみられており、リスク選好に向かわせやすいだろう。



昨日のNT倍率は先物中心限月で14.84倍に上昇した。抵抗線として意識されていた25日線（14.74倍）を上抜けており、+1σ（14.83倍）を捉えてきた。+2σと75日線が14.93倍辺りで推移しており、次のターゲットとして意識されてきそうだ。NTショートを巻き戻すリバランスの動きが強まることで、NTロングでのスプレッド狙いに向かわせそうである。



株探ニュース

