米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は22日、ナショナルズが左腕マッケンジー・ゴア（27）をレンジャーズにトレードし、見返りとしてプロスペクト5人を獲得したことについて分析している。5人は遊撃手のギャビン・フィーン、右腕のアレハンドロ・ロサリオ、一塁手兼外野手のアビメレク・オルティス、内野手のデビン・フィッツジェラルド、外野手のイェレミー・カブレラだ。

ゴアは今オフ、トレード市場の目玉の一人だった。ナショナルズは長らく再建期にある。2021年から20年にかけてマックス・シャーザー、トレイ・ターナー、フアン・ソトらを放出。そろそろ再浮上してもおかしくない時期だが、現実には再建は停滞し、昨季途中に編成本部長のマイク・リゾと監督のデーブ・マルティネスが解任された。

リゾの後任として、レッドソックスでアシスタントGMを務めていたポール・トボーニがフロントのトップに就任。トボーニは再建やり直しに着手した。ゴアはFAまで残り2年で、加えてスコット・ボラス代理人の顧客であり、契約延長をまとめるのは難しかった可能性もある。

17年にパドレスから全体3位で指名されたゴアは、22年にソトとのトレードでナショナルズへ移籍。メジャー通算532回1/3で防御率4.19だが、25年前半は良かった。オールスター前までに19試合に先発し、110回1/3を投げて防御率3.02を記録。しかし、最後まで好調を維持することはできず、8月末に肩の炎症で負傷者リスト（IL）入り、9月下旬には右足首のインピンジメントで再びIL入り。シーズン通算防御率は4.17まで悪化した。

それでも、ゴアは依然として魅力的な存在。昨季はフォーシームの平均球速が95マイル（約152.9キロ）を超え、カーブ、スライダー、カッター、チェンジアップを織り交ぜていた。