エースの逆転ツモがチームに推進力をもたらすか。1月22日、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、トップを獲得。2026年チーム初勝利を飾った。

Mリーグで唯一のV2を成し遂げている常勝軍団のPiratesが、2026年ようやくの初勝利だ。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、優の並びでスタート。東2局1本場で優は2枚山の五万単騎で先制リーチを仕掛けると、永井は六万単騎のヤミテンで構える。しかし永井が五万を掴み6700点を放銃した。

東3局1本場では永井に浅見が12000点（＋300点、供託1000点）を放銃し、永井はラス目から一気に復活。全員のスコアが2万点台と混戦のまま南入りすると、南2局では浅見、永井、優のめくり合いがぼっ発する。永井が7筒のラス牌を仕留めて、12000点（供託2000点）をものにした。

永井がトップに大きく近づいたが、南3局1本場では優が8000点（＋300点、供託1000点）をツモアガリして永井に親被りをさせると、南4局0本場では親番の優が浅見、松本のリーチを追い越してリーチ・ツモ・裏1の6000点（供託2000点）を決め、永井を抜いた。このままゲームセットし、優が逆転勝利を収めた。

2026年、待望のチーム初トップ。Piratesクルーが「優さんついに来た！」「待ってた！」と喜ぶ中、インタビューに応じた優は「大分空きましたね」「苦しかったです。まだトップ1回取っただけですし、ここから巻き返していくんですけど、率直な感想はそんなところです」と胸中を明かした。

これで個人4勝目。優個人としては10月31日以来、13戦振りのトップとなった。この情報を受け、優は「Mリーグをやりだしてから、これだけ（トップが）空いたことはなかったと思うので、この1勝をきっかけにもっともっと上を目指していきたいと思います」と話した。

チームが最下位に沈む中で、推進力をもたらすようにエースがトップを獲得した。最後に優は「Piratesをいつもバックアップしてくださってるスポンサーの皆様、Piratesクルーの皆様、なかなかチームが結果を残せず歯痒い思いをさせておりますが、この1勝をきっかけに登っていって、まずはセミファイナル進出を目指したいと思います」と力を込めて語った。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）3万6600点/＋56.6

2着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）3万2500点/＋12.5

3着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）2万0000点/▲20.0

4着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）1万900点/▲49.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）