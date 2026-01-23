「バンッ」「バンッ」。千葉・鎌ケ谷にある日本ハム2軍施設の静かな室内練習場に響く乾いたキャッチ音。野球担当記者になって3日目の今月8日、初めてブルペンでプロの投球を見た。支配下復帰を狙う、日本ハムのプロ4年目・安西叶翔投手（21）だった。

11球を投げ、まだ球速が出しにくい冬場ながら145キロを連発。内容を振り返る「軽めに投げたんで」という安西の言葉には「軽めであんなに重い球を投げるなんて…。さすがプロ野球選手だな」と野球経験がない記者は、内心驚きを隠せなかった。

「去年復帰。そこまではだいぶ長い道のりでした。ボールを投げられない時期が長かったので…」

24年6月27日に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）、共同腱修復術を受け、昨季は育成選手として再スタート。手術から1年3カ月後に復帰登板した。リハビリ中は同僚やコーチ、周囲の支えに助けられた。

恩返しも込めた支配下昇格へ。清水2軍総合コーチからも「全然違う。野球できることが幸せだと思うことの方が大事。期待している」との金言を受け、「今、1番楽しいです」と笑う安西は自信に満ちあふれていた。

自ら取材した第1号。夢に向かって突き進む安西の姿を追い続けたい。（記者コラム・小渕 日向子）