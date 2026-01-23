＜大相撲初場所＞◇十二日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】人気力士の化粧まわしに“可愛い力士”

西方の幕内力士が次々と土俵に上がる華やかな「土俵入り」。伝統的な絵柄が並ぶなか、ひときわ目を引く鮮やかなスカイブルーの化粧まわしが登場した。そこには、まるでひよこのようなキュートな力士が描かれており、ファンの心を一瞬で和ませる“癒やし”の光景に驚きの声が上がった。

ファンの視線を釘付けにしたのは、前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）。彼が纏っていたのは、ゲル状素材「αGEL（アルファゲル）」などの開発・製造を行う株式会社タイカのオリジナルキャラクター「ゲルぴよ」がデザインされた化粧まわしだ。

力士のようにまわしを締めた可愛らしいキャラクターを纏った義ノ富士だが、その志は極めて高い。贈呈された際には「三役目指して、頑張って今年中に大関を狙えるように」と力強く抱負を語っており、そのキリリとした強さと化粧まわしの愛らしさとのギャップも魅力の一つとなっている。

注目の義ノ富士は今場所、三日目に横綱・豊昇龍、四日目に横綱・大の里をそれぞれ撃破して6年ぶりとなる2日連続の金星を挙げるも、この日は前頭二枚目・若隆景（荒汐）に寄り切られて痛い6敗目（6勝）を喫した。

土俵入りのシーンに対し、ABEMAファンからは「何だこの可愛い力士」「こんな可愛い化粧まわしが」「化粧まわし可愛い」といった声が殺到。さらには「ゲルぴよ草」「え、義ノ富士」など、意外な組み合わせが生んだギャップを楽しむ声も相次いで寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）