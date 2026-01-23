½ÂÃ«Æäºé¡ÖDREAM STAGE¡×ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤Î¸µÆ±µéÀ¸Ìò¤ÇÅÐ¾ì Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤é¡ÖTOKYO MER¡×¥Á¡¼¥à¤âÍ§¾ð½Ð±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/23¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢Âè2ÏÃ¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸µNMB48¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖTOKYO MER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±é¼Ô¤¬Í§¾ð½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ç¤Î¿·Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤ëÂè2ÏÃ¤Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿åÀ±¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¸µÆ±µéÀ¸¡¦¥ì¥¤¥Ê¡£¾Ð´é¤Ç¿åÀ±¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¥ì¥¤¥Ê¡£Èà½÷¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÚNAZE¡Û¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ë´î¤ó¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£´î¤Ö¿åÀ±¤È¡ÚNAZE¡Û¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£Æâµ¤¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿åÀ±¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸ãºÊ¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¿Ø¤Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯²Æ¤ËºÇ¿·ºî¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë·à¾ìÈÇ¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¤âÃ´Åö¤¹¤ëËÜºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖTOKYO MER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÚ¡¹½ï¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢µÜß·¥¨¥Þ¤È¤¤¤¦¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Í§¾ð½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿åÀ±¤¬¡ÚNAZE¡Û¤Î½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÈà¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ÖU-NEXT¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¡¢´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥Þ¤ä¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÊÔÀ®¤¹¤ë´Ú¹ñÈ¯¤ÎÆüËÜÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëJ¡×¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVING¡×¡¢ÂæÏÑ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦friDay Video¤ÈLINE TV¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖtvN¡×¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡½ÂÃ«Æäºé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é·èÄê
¢¡Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤é¡¢¡ÖTOKYO MER¡×½Ð±é¼Ô¤¬Í§¾ð½Ð±é
¢¡´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡õÇÛ¿®·èÄê
¢¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¡ÖDREAM STAGE¡×
