¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/23¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢23Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹K-POPÈÇ¡È¥¹¥Ýº¬¡É¥É¥é¥Þ¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥¿¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¡£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤À¤±¤Ê¤¯³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
¢¡¡ÖDREAM STAGE¡×Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¹ñÎ©¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¡£¤·¤«¤·¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦TORINNER¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê»öÌ³½ê¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢NAZE¤Ø¤Î¼èºà¤Ï¥¼¥í¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡£¥Ê¥à¼ÒÄ¹¡Ê¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ³èÆ°µòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤Î²È¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸ãºÊ¤ÎÑÜÄ¢ÌÌ¤¹¤®¤ëÀ¸³è¥ë¡¼¥ë¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º´ðÁÃ¤Ð¤«¤ê¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¸«¤«¤Í¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©NAZE¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¿åÀ±¤Ë¡¢¸ãºÊ¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¥¼¥í¤Î¥É¿·¿Í¡¦NAZE¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¡È¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤òÃµ¤»¤È»Ø¼¨¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²ô¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢É¬»à¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤ËÄ©¤à¿åÀ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢ÀïÏ¢ÇÔ¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÂà¿¦ÆÏ¤ò±£¤·¤Ä¤Ä¡¢²¿¤È¤«Á°¤ò¸þ¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¿åÀ±¤ÎÇØÃæ¤Ë¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾®¤µ¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¸ãºÊ¤Ï¡¢²¿¤ä¤éºöÎ¬¤ò½ä¤é¤»¤Æ¡Ä¡£Èà¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¿åÀ±¤ÈNAZE¤òµß¤¨¤ë¤Î¤«¡£
