「１日30回トイレに…」借金340万＆難病の絶望から生還した28歳が「3000個捨てて」得た平穏

難病、失業…「人生どん底」

節約疲れが深刻化する現代において、あらゆるモノを「減らす」ことで人生を取り戻した男性がいる。Minimalist Takeru氏だ。

’15年、当時28歳だった彼は、難病に指定されている潰瘍性大腸炎の再発、失業、そして多額の借金という三重苦の真っ只中にいた。貯金を取り崩し、生活保護の一歩手前まで追い詰められていたという。

だが、現在はYouTubeをメインに片付けやモノを減らす暮らしを発信。著書５冊を出版し、最新作『お金の増え方は９割部屋で決まる』（ぱる出版）は海外４ヵ国でも翻訳されるほどの支持を得ている。

どん底にいた彼が、なぜ「減らす」ことで人生を劇的に変えられたのか。その歩みを追った 。

借金340万と難病…28歳の絶望

’15年、Takeru氏の人生は崩壊寸前だった。

「『会社を辞めようか悩んでいる』と当時同棲していた彼女に相談したら、『だったら別れましょう』と言われて……。予想外の言葉にショックを受けました。すぐに同棲解消とはなりませんでしたが、仕事でのストレスと重なって潰瘍性大腸炎が再発し、退職せざるを得ませんでした」

病気のため一日に30〜40回もトイレに行かねばならず、自宅にこもる日々。奨学金200万円と中古車のローン70万円、計270万円近い借金を抱えながら、貯金は底をつきかけていた 。１年間の自宅療養を終えた頃、人生を立て直そうと心理学の資格NLPを取得。70万円の費用がかかり、借金は合計340万円に膨らんでいた。

「健康も、お金も、メンタルも、全部がダメになる負のループでした。このままではヤバいと焦るばかりでしたね」

そんな時、ふらりと立ち寄った本屋で、一冊の青い本が目に留まった。ミニマリズムの先駆者として知られる、ジョシュア・ベッカー著『より少ない生き方』だ。

「『少ない生き方』って何だろうと思って手に取ったんですが、パラパラめくっていくうちに、これをやったら人生が変わるかもしれないと思いました。半信半疑でしたけど、当時の僕は本当にドン底の暮らしをしていて、それを何とかしなければと真剣に考えていたので、とりあえずやってみることにしました」

汚部屋を脱出し１年で150万円貯金

彼女と同棲していた部屋はいわゆる汚部屋だった。足の踏み場もないほど物が溢れ、掃除をしても３日もすれば元通り。月に一度の掃除では、大きな埃の塊が出てくるのが当たり前だったという。

一念発起し、洋服、CD、ゲーム、野球道具など、不要なものを次々と処分。手放したモノは3000個を超えた 。

「それまでの僕は、モノを買うほど幸せになれると思っていました。でも、モノを減らしていく過程で、お金が形を変えたのが『モノ』だと気づいたんです。モノを減らせばお金が残る。当たり前のことですが、それまでの常識がひっくり返った瞬間でした」

同棲を解消してシェアハウスに移り住み、生活費を極限までカット。１年で150万円貯めることに成功した。

「シェアハウスに入った直後に『１年後に自立する』という目標を定めました。働きまくり、生活費もギリギリまで切り詰めた結果、150万円貯まった。持病を抱えている身としては思い切った決断でしたが、１年後と決めていたので、なんとかやり切れました」

貯金以上に大きかったのが「月10万円あれば暮らせる」のがわかったことだ。

「月10万円で暮らせるという安心感は大きかったです。最悪、アルバイトでも生きていける。そう思えたことで、未来への不安が消えていきました」

「数字だけ見ると、かなり切り詰めているように思われますが、『モノを減らす』行為を『お金を使う』行為に当てはめただけなので、精神的なつらさもありませんでした」

収入増でも「月10万」で暮らす訳

モノだけではなく「見栄」も手放した。それが極限の節約生活を可能にしたとTakeru氏は振り返る。「人からよく見られたい」という気持ちで無駄な支出が増えていたことに気づいたのだという。

「周りの目や見栄えを気にすると、どうしてもお金がかかります。それまでの僕は見栄を張っていたせいでモノが増え、貧乏になっていたんだと思います」

見栄を捨てたことで、人間関係にも変化が生まれた。価値観の合わない友人と自然と距離ができ、自分と似た感覚を持つ人たちが少しずつ集まるようになった。等身大の自分を受け入れてくれるかけがえのないパートナーと出会い、結婚。現在は、一児の父として、穏やかな日々を送っている。

「昔は『いい車に乗って、いい服を着ていないと愛されない』と思い込んでいました。でも、全部手放して空っぽになった僕を支えてくれたのが今の妻です。モノではなく、僕自身の価値観に共感してくれる人と出会えた。これはミニマリズムがくれた最大のギフトかもしれません」

現在、YouTubeの月間PVは100万超え、著書は５冊を数える。なぜ、これほど多くの人に共感されるのか。Takeru氏はこう分析する。

「『もっともっと』と足し続ける暮らしでは、永遠に満たされない。そして、ミニマリズムとは我慢や極端な生活を推奨するものではなく、軽やかに無理なく生きるひとつの選択肢です。そのことに多くの人が気づき始めたのでしょう。読者の方からも『部屋を片付けただけなのに気持ちが前向きになった』『頭の中が整理された』という声を多くいただいています」

日々の暮らしだけでなく、働き方もミニマリズムを貫いている。

「持病もあるので、本当にやりたい仕事だけを厳選しています。何より優先しているのは、子どもと過ごす時間。病気と借金におびえていた頃には想像もできなかった、豊かで静かな時間がここにあります」

収入が増えた今も、月10万円生活を続けているという。

「家族が増えた今でも、一人当たり月10万円程度の生活レベルを維持しています。理由はシンプルで、その金銭レベルの生活に満足しているから。収入が増えた分は、将来への備えや、安心して暮らすための選択肢を増やすことに使っています」

物価高でも「お金が貯まる」３つの秘訣

物価高、増税、社会保険料の上昇。特に子育て世帯では貯蓄ゼロの家庭も増え、生活が厳しくなっている今、Takeru氏はこう語る。

「物価高や増税は自分じゃコントロールできないから不安ですよね。でも国に期待するだけでは何も変わらないので、自分でお金がない原因を突き止めて改善しないといけません」

今後、少しでも安心して暮らすために、３つのアドバイスを教えてもらった。

（１）少ないモノで暮らす

「約100個のモノで一日の生活は完結します。調理器具や歯ブラシなど、必要なモノはすでに家にあるので、新しいモノを買わなくても生活は成り立ちます」

（２）生活の優先順位を見極める

「家賃、食費、趣味、ライフラインなど、自分は何にお金を使えば心が満たされるかを考えましょう。『削っても平気な支出』と『削ると心が削られる支出』を見極めてメリハリのある家計を管理すれば、無理のない節約ができます」

（３）資産運用を始める

「インフレに負けないために、毎月3000円でもいいので、NISAかiDeCoを始めてほしいですね。現金が目減りしてしまう時代なので、余剰資金で投資に慣れていくのは大事です」

ただし、何でもかんでも減らせばいいわけではない。

「ミニマリストの言葉を鵜呑みにして、部屋にあるモノを次々と捨てていき、趣味のモノや思い出の詰まったモノまで手放して後悔する人もいます。思い出が心の栄養になるのなら、捨てないほうがいいですよね。

捨てて後悔した結果、また買い戻すなんてことになったら本末転倒です。過去の思い出、今の生活、未来の不安、それぞれのバランスを考えながら、自分にとって心地よい生活を作ることが大切です。

何から始めればいいのか迷う場合は、片付けか家計簿のどちらかを選ぶといいと思います。片付けや家計簿に向き合うことは、モノやお金だけでなく、自分自身と向き合うことにもつながります。まずは小さな一歩から、自分に合った方法で始めてほしいです」

▼Minimalist Takeru 28歳のときに仕事、恋人、健康を失い、どん底を経験。ジョシュア・ベッカー著『より少ない生き方』に感銘を受け、自身の暮らしを見直し、3000個以上の物を手放す。以後、月10万円生活を実践し、一年間で150万円の貯金に成功。’17年よりYouTubeでミニマリストの暮らしや価値観を発信している。著書は５冊。子どもとの時間を大切にしながら、自分にとって心地よい生き方を追求している。

取材・文：安倍川モチ子

WEBを中心にフリーライターとして活動。また、書籍や企業PR誌の制作にも携わっている。専門分野は持たずに、歴史・お笑い・健康・美容・旅行・グルメ・介護など、興味のそそられるものを幅広く手掛ける。