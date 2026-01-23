結局“こんな服”が1番かも！【ニトリのN+】着回し力高い「シンプルトップス」

インパクトのある華やかな服には心惹かれるけれど、日常での着回しを考えたときに稼働率が高くなるのは、多彩なアイテムと組み合わせやすいシンプルなデザインのもの。【ニトリ】が生んだアパレルブランド【N+（エヌプラス）】なら、シンプル = 地味の方程式を破る理想のトップスが見つかりそうです。オシャレ気分が上がるちょっとしたデザイン性と着回し力を兼ね備えたシンプルトップス、ぜひチェックしてみて。

印象的な幅広のネックラインがひと癖をプラス

【N+】「軽量ワッフルフリースプルオーバー」\2,691（税込・値下げ価格）

やや幅と高さを持たせたネックラインがガバッと着てコーデにひと癖をプラスするプルオーバー。あたたかみのあるフリース素材の表面にはワッフル地のような細かな凹凸があり、無地でありながらのっぺりと見えない着こなしが叶いそうです。背面の裾を切り替えて前後差を持たせた着丈も、コーデのこなれ感を高めるポイントに。

着映えるポコポコ素材をレイヤードして脱地味見え

【N+】「ポコポコ素材プチハイネックプルオーバー」\2,392（税込・値下げ価格）

主張控えめなプチハイネックがレイヤードピースとして使いやすい一着。ポコポコと凹凸感のある素材のおかげで地味になりすぎず、ジャケットのインナーにしたりジャンパースカートを重ねたりと、多彩なアイテムとのスタイリングで映えるはず。袖や身頃のラインがすっきりとしているため、レイヤードした際にゴワつきにくいのもGOOD。

ペプラムデザインで女性らしく魅せるカーディガン

【N+】「ペプラムニットカーディガン」\3,490（税込）

ウエスト部分からふんわりとボリュームを持たせたペプラムデザインが、ボトムスとのワンツーでも絵になるカーディガン。女性らしくフェミニンな一着ながら、シャープなVネックになっていることで甘さは控えめ。顔や首まわりをすっきり見せつつ、体型カバー役も任せられそうです。主役級のレッドのほか、落ち着いたベージュとブラックの2色も要チェック。

エレガントにエッジをきかせる艶やかなベロア素材

【N+】「やわらかベロアプルオーバー」\2,691（税込・値下げ価格）

シンプルなプチハイネックのプルオーバーをベースに、艶やかなベロア素材でエッジをきかせたこちらのアイテム。光沢感のある風合いがエレガントな印象を醸し出し、カジュアルなデニムやスウェット素材のボトムスとのコーデもグッとシャレ感を高められそうです。前後差のある着丈にはサイドにスリットも入っており、タックイン・アウトどちらでも好バランスな着こなしに。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ