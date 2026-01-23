「地味見えしがちなグレー」→ これで回避！【ZARA】40・50代が着映える「主役級ニット」

コーデ全体のコントラストの調整役として、頼りになるのが「グレー」。合わせやすい色味だけど、ともすると地味見えしてしまうことも。そんなときは、1枚で着映えるトップスを選んでみて。ミドル世代がこれから買うなら、【ZARA（ザラ）】から登場した上品なニットトップスがおすすめ。顔まわりがパッと華やぐようなデザインで、ワンランク上の着こなしが叶いそうです。

上品な顔まわりを演出するビーズ付きトップス

【ZARA】「ジュエルネック クロップドニットジャケット」\1,790（税込・セール価格）

襟にパール調ビーズがあしらわれた上品なニットトップス。ボタンにはビジューがあしらわれており、高級感を漂わせます。ニュアンス感のあるグレー色も、大人のきれい見えをサポート。細リブのすっきりとしたシルエットなので、ワイドパンツやフレアスカートと合わせてもメリハリをつけてくれるのが嬉しいポイント。

フリルも甘さ控えめに

【ZARA】「ポプリンコンビニットジャケット」\8,590（税込）

襟元や裾にフリルがたっぷりとあしらわれた華やかなニットジャケット。レイヤード風のデザインが特徴で、1枚でコーデの主役になりそうです。ダークグレーがベースだから、甘さ控えめに着られるのが魅力的。コンパクトな丈感で、スタイルアップも叶えてくれそう。ミニ丈のスカートと合わせてガーリーに、ワイドジーンズと合わせてカジュアルにと、幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M