「これ投げて！」-おもちゃを取ってきては、投げてもらう遊びが大好きな猫・のんちゃん。話題になったのは、その『あまりにも楽しそうな様子』でした。投稿はXで30.5万表示・7000以上のいいねを集め「可愛い～意気揚々としてますね」「嬉しさ溢れてたまりませんね♡」といったコメントが続々と寄せられています。

おもちゃを投げてほしい！猫ののんちゃん

Xアカウント『のんちゃん』に登場するのは、元保護猫の「のん」ちゃん。推定2025年6月生まれの、茶白柄の女の子です。

のんちゃんはねずみのおもちゃで遊んでもらうのが大好き。いつもおもちゃを咥えて持ってきては、「投げて！」と飼い主さんにせがむのだそうです。

今回話題を集めたのは、おもちゃを投げてから取ってくるまでの、楽しそうな様子を収めた動画でした。

飼い主さんがおもちゃを投げると、のんちゃんは瞬時に飛び跳ね、そのまま勢いよく追いかけていったそう。そして、おもちゃをくわえすぐに走って戻ってきたのだとか。

なんとも楽しそうに遊ぶのんちゃん。ウキウキとした姿に、こちらまで思わず顔がほころんでしまいます。

可愛すぎる！楽しそうに追いかける姿が話題

楽しそうにおもちゃを追いかけるのんちゃんの様子は、たくさんの人を笑顔にしてくれたようです。「すごく可愛いです」「ヒャッホーイ！って感じがします」「ものすごくお利口さんですね」「持ってきたから早くまた投げて～って言ってるみたい」といった反響が続々と寄せられています。

飼い主さんによると、おもちゃを追いかけて持ってくる遊びは、のんちゃんのマイブーム。たとえ真夜中でも、おもちゃを持ってきては「遊んで」とお願いしてくるのだそうです。実は、先住猫のなーちゃんも以前は同じ遊びをしていたのだとか。今は卒業したそうですが、のんちゃんがしっかり受け継いでいるのかもしれません。

何度でもおもちゃをくわえては持ってくる、可愛さ全開ののんちゃんなのでした。

Xアカウント『のんちゃん』では、そんなのんちゃんと先住猫のなーちゃんとの、ほっこり癒される日常を垣間見ることができます。

