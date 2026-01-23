いいのみーーっけ！【3COINS】ナチュラル可愛い♡「新作メモスタンド」

ちょっとしたメモや伝言も、おしゃれなアイテムに支えられると気分が上がるもの。【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテムは、家族への連絡や自分用のリマインダーはもちろん、推し活まで使える万能さが魅力。ナチュラル系のインテリアにもなじむアイテムなので、気軽にデスクまわりをアップデートできます。使いやすさと可愛さの両方を求める方にぴったりです。

光って見えるメッセージが嬉しい「光るメモボード」

暗い場所でも文字が見えやすい「光るメモボード」。付属ペンで書いたメモを繰り返し消して使えるので、毎日の予定や家族へのメッセージ管理がラクになります。ライトをつければ雰囲気が出るので、推し活グッズとして飾るのも◎ 省スペースに置けるサイズ感で扱いやすく、暮らしの中に自然と取り入れられるアイテムです。

温かみのある素材がポイント「クリップスタンド」

シンプルで使いやすい「クリップスタンド」は、木の質感が空間を優しく見せてくれるのが魅力。メモを気軽に挟めるだけでなく、ポストカードや小さな写真を飾るスタンドとしても活躍します。公式HPによると、2本セットで「\330（税込）」とのことで、コスパも抜群！ ナチュラルウッド調のデザインなので、どこに置いても自然になじみそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里