ひとりぼっちで現れた子猫…一時保護すると…。子猫との出会いのストーリーが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4万3000回を超え「暖かいお家で幸せになってね」「良かった！良い話だ」といったコメントが集まっています。

【動画：ひとりぼっちで『鉄工所に現れた赤ちゃん猫』を一時的に保護した結果…『素敵な展開』】

母猫を亡くした子猫

Instagramアカウント「すずとコテツ」に投稿されたのは、子猫との出会いのエピソード。黒猫の子猫は、推定生後4週間という小ささで、たったひとりで鉄工所に現れたといいます。まだひとり立ちするには幼すぎる子猫。母猫らしき猫が近くで亡くなっていたそうです。

一時預かりでお世話

まだミルクも必要で、排泄も自力ではできない子猫。保護してお世話をすることに。しかし、投稿者さんのおうちには先住猫がいるため、家族で何度も話し合ったそうです。

話し合いの結果、子猫を一時預かりすることに…。そのつもりでしたが、投稿者さんのおうちに正式に家族として迎え入れることになったそうです。鉄工所で拾った子猫なので名前は「こてつ」ちゃんになったのだそう。

幸せな毎日

現在のこてつちゃんは、元気なやんちゃ坊主に成長。なんと、お手やタッチもできるようになったのだとか！先住猫の「すず」ちゃんとは、時にはバトルすることもありますが、隣でくつろぐなど良い関係を築いているようです。つらい経験を乗り越え、あたたかい家族に迎えられ幸せに過ごすこてつちゃんでした。

投稿には「一人ぽっちになって怖かったよね。よく頑張った」「素敵な家族ができてほんとに良かったね」「良いお家と主様に出会えたね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「すずとコテツ」では、すずちゃん、こてつちゃんの成長の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「すずとコテツ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。