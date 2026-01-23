今シーズン最長寒波の影響で、岐阜市では積雪が10cmに達するなど、各地で大雪になっています。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？岐阜で10センチの積雪も 東海地方でも週間にかけて警戒続く 最新の雪シミュレーション

岐阜市では、昨夜から雪が積もり始め、午前7時の積雪は10cmとなっているほか、関ケ原町で15cm、本巣市樽見で37cmを観測しています。



午前7時現在、本巣市、揖斐川町、関ケ原町に大雪警報が出ていて、昼前にかけて大雪に警戒が必要です。

名古屋・栄でもうっすらと積雪が

名古屋・栄では、道路への積雪ありませんが、芝生や樹木などにうっすらと雪が積もっています。

この後も 岐阜県を中心に雪への警戒続く

このあとも岐阜県を中心に大雪となり、24時間予想降雪量は、愛知県の山地で5cm、平地で3cm。岐阜県の山地で60cm、平地で20cmです。



その後も25日にかけて、大雪のおそれがあります。気象台は交通障害に警戒を呼び掛けています。

東海道新幹線は一部区間で速度を落として運転

東海道新幹線は、名古屋駅と京都駅の間で速度を落として運転しているため、この区間を走行している列車に40分程度の遅れが見込まれています。



午前7時半現在、名鉄の竹鼻線・羽島線が雪の影響で遅れが出ています。JR在来線近鉄、名古屋市営地下鉄は、通常運行しています。

東海地方の高速道路で、現在通行止めはありませんが、雪が予想されている区間もあり、走行には十分ご注意ください。