MAZZEL、デビュー3年目の心境「積み重ねてきたものが明確な数字になった」
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、23日発売のファッション誌『smart（スマート）』3月・4月合併号増刊の表紙を飾る。
【表紙カット】エッジの効いたジャケットスタイルのMAZZEL
誌面特集では、MAZZELの魅力を深掘りするべく、12ページにわたる撮り下ろしとペアでのインタビュー、個々の一問一答を掲載する。
撮り下ろしでは、クリーンかつエッジの効いたジャケットスタイルと、同誌らしいレイヤード感のあるストリートスタイルの2つの衣装を着こなす。
ペアインタビューでKAIRYUとSEITOは、互いの関係を「一緒にいる時間が誰よりも長い、バディーズ」と回答。 デビューから3年目の今、グループの状態についてKAIRYUは「今まで腐らずに全力でやってきたものが連鎖的に評価された。『MAZZELって、聞いたことある』という声が爆発的に増えた実感があります」と胸の内を明かした。
また、SEITOは「YouTube（『まぜべや』）をきっかけに、僕たちのパフォーマンスするコンテンツにたどり着いてくれる人が多くなってきました。デビューから3年間、音楽もYouTubeも全力で頑張ってきた。積み重ねてきたものが明確な数字になったことも自信になりました」と話した。
一問一答企画では、ファッションや美容の習慣、カフェでよく頼む飲み物、言われてうれしいほめ言葉、ステージに立つ前にやるルーティンなど、メンバーのパーソナルに迫るさまざまな質問を用意。MAZZELらしい、個性豊かでにぎやかな回答は見どころとなる。
