『DREAM STAGE』第2話 渋谷凪咲、『TOKYO MER』キャスト陣ら豪華ゲスト続々
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第2話（23日）に渋谷凪咲がゲスト出演することが分かった。池田エライザ演じるマネージャー・遠藤水星の過去を知る元同級生役を演じる。また、菜々緒、中条あやみ、佐野勇斗、高杉真宙、宮澤エマが友情出演することも明らかになった。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
第2話では、NAZEが活動の拠点を日本へ移し、新たな局面を迎える。水星は、NAZEをライブイベントに出演させるため奔走する中で、渋谷演じる元同級生・レイナと再会する。レイナはレコード会社に勤めており、NAZEのために協力を申し出るが、その行動が物語に波紋を広げていく。内気で自信を持てなかった水星が、自身の殻を破ろうとする姿も見どころとなる。
さらに、「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」シリーズに出演した菜々緒、中条、佐野、高杉、宮澤が友情出演。水星が出演イベントを探す中でキーマンとして登場し、物語に厚みを加える。
■第2話のあらすじ
国立での初パフォーマンスを経て、一致団結した落ちこぼれボーイズグループ・NAZE（ネイズ）。しかしライバル・TORINNER（トリナー）が所属する超大手事務所の圧力により、NAZEへの取材はゼロ･･･。マネージャーの水星（池田エライザ）は途方に暮れる。ナム社長（ハ・ヨンス）は新たなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻（中村倫也）の家で共同生活をスタートする。しかし、吾妻の几帳面すぎる生活ルールと、相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち･･･。
見かねて「私にできることないでしょうか？ NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロのド新人・NAZEが出られる【ライブイベント】を探せと指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが、連戦連敗･･･。ポケットに退職届を隠しつつ、何とか前を向く水星。
そんな水星の背中に「がんばんなさい」と小さく声をかけた吾妻は、何やら策略を巡らせて･･･。果たして彼の奇想天外なアイデアは、水星とNAZEを救えるのか！？
